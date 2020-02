MONSTA Xが4月15日に日本での7thシングル「Wish on the same sky」をリリースする。

表題曲は故郷や慣れ親しんだ居場所から旅立って、不安や寂しさを抱きながらも一歩一歩前を向き成長していく日々をテーマにしたミディアムバラード。シングルには昨年10月に韓国でリリースされたミニアルバム「FOLLOW-FIND YOU」の収録曲「FOLLOW」の日本語バージョンも収録される。

シングルはDVD付きの初回限定盤とファンクラブ限定盤、CDのみの通常盤の3形態が用意される。初回限定盤のDVDには表題曲のミュージックビデオとメイキング映像、ファンクラブ限定盤のDVDには昨年12月に行われたイベント「MONSTA X, Christmas Party 2019」で公開されたVTR映像と、そのメイキング映像が収められる。通常盤の初回プレス分にはトレーディングカード全6種のうち1枚がランダムで封入される。

MONSTA Xは本作の発売を記念して、4月に愛知、京都、神奈川でリリースイベントを開催する。イベントの詳細はオフィシャルサイトで追ってアナウンスされる。

MONSTA X「Wish on the same sky」収録内容

CD

01. Wish on the same sky

02. Follow -Japanese ver.-

初回限定盤DVD

・「Wish on the same sky」ミュージックビデオ&メイキング映像

ファンクラブ限定盤DVD

・「MONSTA X, Christmas Party 2019」で公開されたVTR映像&メイキング映像

MONSTA X「Wish on the same sky」リリース記念イベント

2020年4月17日(金)愛知県

2020年4月18日(土)京都府

2020年4月19日(日)神奈川県