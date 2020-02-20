オリジナルTVアニメ「LISTENERS リスナーズ」のトーク番組「LISTENERS GIG」第2回が、3月1日21時よりYouTube Live、ニコニコ生放送、Periscopeにて配信される。

番組にはじん、佐藤大、プロデューサーの橋本太知に加え、ゲストとして主人公であるエコヲ役の村瀬歩と、キャラクターデザインを担当したpomodorosaが出演。新たなPVや本編映像が初公開され、ストーリーの詳細が紹介される。さらにミュウ役の高橋李依がゲスト出演した第1回が、2月24日から3月1日までの期間限定でYouTube Liveにてアーカイブ配信されることが決定した。

「LISTENERS リスナーズ」は「カゲロウプロジェクト」のクリエイター・じんと、「交響詩篇エウレカセブン」シリーズなどで知られる脚本家・佐藤大がタッグを組み、MAPPAが制作を手がけるオリジナルアニメ。1人の少年が、身体にインプットジャックが空いた謎の少女・ミュウと出会い世界を旅するロードムービーだ。4月よりMBS・TBS・BS-TBSの「アニメイズム」枠にて放送される。

「LISTENERS GIG」第2回

日時：2020年3月1日（日）21:00～

出演：村瀬歩、pomodorosa、じん、佐藤大、橋本太知（スロウカーブ）

TVアニメ「LISTENERS リスナーズ」

2020年4月より、MBS・TBS・BS-TBS「アニメイズム」枠にて放送開始

スタッフ

原案：1st PLACE

原作：1st PLACE・スロウカーブ・Story Riders

企画・プロデュース：スロウカーブ

監督：安藤裕章

ストーリー原案：じん、佐藤大、橋本太知

シリーズ構成：佐藤大

キャラクターデザイン：pomodorosa

アニメーションキャラクターデザイン：鎌田晋平

サブキャラクターデザイン・総作画監督：小泉初栄、高原修司

メカニックデザイン：寺尾洋之

色彩設計：末永絢子

美術監督：谷岡善王

撮影監督：柳田貴志

CGI監修：川原智弘

CGIディレクター：後藤泰輔

3DCG：しいたけデジタル

編集：武宮むつみ

音響監督：小泉紀介

音響効果：西村睦弘

音響制作：dugout

楽曲プロデュース：じん

音楽：L!th!um

音楽制作：DMM music、清水聖太郎（EDWORD RECORDS）

アニメーション制作：MAPPA

キャスト

エコヲ・レック：村瀬歩

ミュウ：高橋李依

ニル：釘宮理恵

ロズ：花澤香菜

殿下：諏訪部順一

リッチー：上村祐翔

ライド：八代拓

ジャニス：上田麗奈

ロバート：銀河万丈

ホール：下野紘

キム：田中敦子

ウェンディ：本名陽子

リサ：ゆかな

レオ・マーシャル：千葉繁

アイン・ノイバウテン：大原さやか

シュテュル・ノイバウテン：日笠陽子

ツェンデ・ノイバウテン：黒沢ともよ

スエル・レック：佐藤利奈

マッギィ：チョー

サリー・シンプソン：島袋美由利

トミー・ウォーカー：中村悠一

エース元帥：大塚芳忠

ビリン・ヴァレンタイン：水樹奈々

ケヴィン・ヴァレンタイン：山寺宏一

ジミ・ストーンフリー：福山潤

(c)1st PLACE・スロウカーブ・Story Riders／LISTENERS 製作委員会