許斐剛原作によるアニメ「テニスの王子様」「新テニスの王子様」のキャラクターCD「バレンタイン・キッス」を24時間配信する番組「『テニスの王子様』歴代バレンタイン・キッス 2004-2019 / 24時間放送」が、明日2月14日のバレンタインデーに0時からニコニコ生放送で行われる。

2004年に跡部景吾 with 氷帝学園中のキャラクターCDとして発売されて以来、毎年さまざまな劇中キャラクターがカバーしCDがリリースされている「バレンタイン・キッス」。番組では2004年発売の跡部から、2019年発売の不二周助 with 不二姉弟による音源までを配信する。なお2020年版の丸井ブン太 with 立海大附属中による「バレンタイン・キッス」は1月29日に発売された。

「テニスの王子様」歴代バレンタイン・キッス 2004-2019 / 24時間放送

日時:2020年2月14日(金)0:00~

配信URL:https://live2.nicovideo.jp/watch/lv324204017

(c)許斐 剛 TK WORKS/集英社・テレビ東京・NAS (c)許斐 剛/集英社・NAS・テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト