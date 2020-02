第3回創元推理短編賞を受賞した本格ミステリ小説を原作とするTVアニメ『啄木鳥探偵處』の放送開始が2020年4月13日(月)に決定。TOKYO MX、BSフジ、CSファミリー劇場ほかにて放送&配信開始予定となっている。

それにあわせて、キービジュアル、追加キャスト&キャラクターPVも一挙公開。キービジュアルには、舞台となる浅草の街並みを背景に、メインキャラクター8人が描かれている。

石川啄木役の浅沼晋太郎、金田一京助役の櫻井孝宏に続き、追加キャストとして、野村胡堂役を津田健次郎、平井太郎役を小野賢章、吉井勇役を斉藤壮馬、萩原朔太郎役を梅原裕一郎、若山牧水役を古川慎、芥川龍之介役を林幸矢がそれぞれ担当する。

●TVアニメ『啄木鳥探偵處』登場キャラクター

■石川啄木 cv. 浅沼晋太郎

【人たらしの天才歌人】 天才歌人。金田一京助は中学時代の先輩。 金と女にだらしないがどこか憎めない色男。

◎石川啄木役・浅沼晋太郎のコメント

故郷の偉人を演じさせていただけるという機会は、役者 を長くやっていたとしても、そうそう巡りあえるもので はありません。役者冥利につきるご縁に感謝しながら、 この世界で目一杯遊ばせていただこうと思います。――かの時に 言ひそびれたる大切の 言葉は今も 胸にのこれど――(石川啄木)

■金田一京助 cv. 櫻井孝宏

【生涯にわたり石川啄木を支えた相棒】國學院大学の非常勤講師。石川啄木の才能を愛している温厚な人格者。啄木の押しに弱い。

◎金田一京助役・櫻井孝宏のコメント

啄木鳥探偵處で金田一京助役を務めます櫻井孝宏です。文学、ミステリー、人間模様、エンターテイメントと、様々な要素を詰め込んだ楽しい作品です。ぜひ観てください。

■野村胡堂 cv. 津田健次郎

【人情に厚い兄貴体質】東京帝国大学の学生。京助の中学時代の同級生で啄木の先輩。面倒見がよく、人情家。文士達の兄貴的存在。後に『銭形平次 捕物控』を執筆。

◎野村胡堂役・津田健次郎のコメント

ミルクホールにたむろっている文学者達の一人、野村胡堂を楽しく演じております。時代と文学者達の空気を是非お楽しみに。

■平井太郎 cv. 小野賢章

【小説家を目指す文学少年】好奇心旺盛な文学少年。啄木の扱う事件に興味津々。観察眼に優れ、大人顔負けの推理を披露する。後の江戸川乱歩。

◎平井太郎役・小野賢章のコメント

平井太郎を演じさせていただきます、小野賢章です。平井太郎は面白そうな事件には首を突っ込んでしまう人間で、後の江戸川乱歩。その片鱗を垣間見ることが出来る頭のキレや言動を表現できるよう頑張ります!

石川啄木

金田一京助

野村胡堂

平井太郎

■吉井勇 cv. 斉藤壮馬

【恋多き伯爵歌人】育ちが良く、キザなところがある。石川啄木のことをライバル視している。後に、流行歌「ゴンドラの唄」の作詞で有名に。

◎吉井勇役・斉藤壮馬のコメント

文学も推理ものも大好きなので、出演させていただけて本当に嬉しいです!本筋の謎解きはもちろんのこと、個性豊かな文学青年たちの日常描写もユーモアたっぷりでたまりません!何卒よろしくお願い申し上げます!

■萩原朔太郎 cv. 梅原裕一郎

【人見知りで口下手なピュア詩人】人見知りの引っ込み思案で繊細な性格だが、友達想いな面を持つ。後に近代詩の父と呼ばれる。

◎萩原朔太郎役・梅原裕一郎のコメント

演じさせていただく朔太郎は、センチメンタルで心が清らかな人間です。周りの個性的な面々のなかで、埋もれないように頑張りたいと思います。実在した文豪たちのやりとりが小気味よい作品となっていますので是非ご覧ください。

■若山牧水 cv. 古川慎

【旅と酒を愛するマイペース歌人】早稲田大学の学生にして歌人として活躍。酒豪。旅好きでマイペースな自由人。底抜けに明るいムードメーカー。

◎若山牧水役・古川慎のコメント

様々な歌人が登場する中で、本作の牧水は陽気でおおらかな人として表現されています。時代の雰囲気をお芝居で感じつつ、歌を詠ませて頂いておりますので楽しんで視聴して下さると嬉しいです。よろしくお願いします。

■芥川龍之介 cv. 林幸矢

【孤高の天才高校生】第一高等学校の学生。頭脳明晰でクール。ドキッとすることをいつも言う。夏目漱石に強く憧れている。

◎芥川龍之介役・林幸矢のコメント

「啄木鳥探偵處」がアニメデビュー作になります。大先輩のキャストの方々、そして大勢のスタッフの方々の中で、その熱量に負けないよう必死になっています。そんな僕が演じる芥川龍之介、どんな役どころか…楽しみにしてくださると嬉しいです!

吉井勇

萩原朔太郎

若山牧水

芥川龍之介

◎主題歌情報解禁!OPは古川慎、EDはNOW ON AIR

TVアニメ『啄木鳥探偵處』のオープニング主題歌「本日モ誠ニ晴天也」は、若山牧水役も務める古川慎、エンディング主題歌「ゴンドラの唄」はNOW ON AIRがそれぞれ担当する。

◎オープニング主題歌担当:古川慎のコメント

若山牧水役を務めさせて頂くと共に、OP主題歌を担当させて頂く事になりました。ハイカラな雰囲気を存分に感じられる楽曲となっておりますので、作品と合わせて楽しんで頂ければ有難いです。よろしくお願いいたします。

◎エンディング主題歌担当:NOW ON AIRのコメント

今回、私たちNOW ON AIRは初めてTVアニメ作品のED主題歌を担当させていただきます!曲をいただいた時からメンバーみんなで作品の雰囲気や時代背景を考え、NOW ON AIRとしても新しい向き合い方で完成した1曲となりました。「啄木鳥探偵處」×NOW ON AIRならではの『ゴンドラの唄』、多くのみなさんに楽しんでいただければ幸いです!

●キャラクターPVも解禁

金田一京助(cv. 櫻井孝宏)視点でメインキャラクターを紹介するキャラクターPVが解禁!OP主題歌:古川慎「本日モ誠ニ晴天也」も一足先に聴くことができるので、しっかりチェックしておきたい。

●TVアニメ『啄木鳥探偵處』キャラクターPV

●3月21日(土)に最速先行上映会の開催が決定

2020年3月21日(土)に、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場(スクリーン1)にて、浅沼晋太郎、櫻井孝宏、津田健次郎、小野賢章、斉藤壮馬、古川慎、林幸矢らメインキャスト7人が登壇する最速先行上映会の開催も決定している。

【日時】2020年3月21日(土) <開場>17:30<開演>18:00

【会場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場(スクリーン1)

【登壇】浅沼晋太郎・櫻井孝宏・津田健次郎・小野賢章・斉藤壮馬・古川慎・林幸矢

※登壇者は予告なく変更になる場合がある。

【料金】4,000円(税込) ※来場者限定スペシャルプレゼント付き

【チケット販売スケジュール】チケットぴあにて

<抽選受付>2月8日(土)10:00~2月24日(月・祝)11:00(1人につき2枚まで)

<一般販売>2月29日(土)10:00~(1人につき2枚まで)

TVアニメ『啄木鳥探偵處』は、2020年4月13日よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

