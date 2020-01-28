赤い公園が4月15日にフルアルバム「THE PARK」をリリースする。
「THE PARK」は赤い公園にとって石野理子（Vo）加入後初となるフルアルバム。収録曲などの詳細は追って発表される。
アルバム発売に伴い、初のホール公演を含む全国ツアーの開催も決定。5月8日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）を皮切りに7月19日の宮城・SENDAI CLUB JUNK BOXまで全14カ所で行われる。明日1月29日リリースのニューシングル「絶対零度」にはこのツアーのチケット先行抽選用チラシが封入される。
なお「絶対零度」の発売日当日1月29日22:00には表題曲のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。
赤い公園「SHOKA TOUR 2020 "THE PARK"」
2020年5月8日（金）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2020年5月17日（日）静岡県 Shizuoka UMBER
2020年5月24日（日）埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1
2020年5月30日（土）長野県 Sound Hall a.C
2020年5月31日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2020年6月7日（日）広島県 SECOND CRUTCH
2020年6月14日（日）香川県 DIME
2020年6月20日（土）福岡県 DRUM SON
2020年6月21日（日）鹿児島県 SR HALL
2020年6月27日（土）北海道 cube garden
2020年7月3日（金）大阪府 umeda TRAD
2020年7月11日（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2020年7月18日（土）岩手県 Club Change WAVE
2020年7月19日（日）宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX