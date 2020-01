3月21日から24日にかけて東京・東京ビッグサイトで開催されるアニメイベント「AnimeJapan 2020」のステージイベント情報第1弾、開催企画などが発表された。

本年は会場内に1000名収容の「FLOWER REDステージ」、800名収容の「BIRD BLUEステージ」、300名収容の「WIND GREENステージ」と「MOON YELLOWステージ」の4つのステージが設置される。放送中のものや春以降に放送を控えるTVアニメのイベントをはじめ、「BLEACH20周年プロジェクト&久保帯人新作発表会」や「『ひぐらしのなく頃に』新規プロジェクトステージ」など、44のステージプログラムが発表された。また「『無限の住人-IMMORTAL-』×『波よ聞いてくれ』スペシャルコラボステージ」には、両作の原作者である沙村広明も登壇する。なおプログラム一覧は記事末に掲載している。

そのほか約200社の出展社ブースも並び、作品紹介やグッズ販売、キャストイベントなどが開催される。昨年同様「コスプレイヤーズワールド」「アニメ化してほしいマンガランキング」などの参加型企画も用意。アニメ制作の裏側を紹介する「Production Works Gallery」では、荒木哲郎、荒牧伸志、イシグロキョウヘイ、いしづかあつこ、神山健治、藤田陽一という6名の監督にスポットを当てる。またイラストレーターの描き下ろしイラストの展示とスタンプラリーが行われる「AJイラストウォーク」も企画された。

チケットは100名限定抽選販売の「プレミアム入場券」、「FLOWER REDステージ」および「BIRD BLUEステージ」で開催されるプログラムの応募権が付いた「グッズ&ステージ応募権付入場券」「ステージ応募権付入場券」の申し込みが本日1月27日にスタート。それぞれの詳細や販売先は「AnimeJapan 2020」の公式サイトで確認を。

「AnimeJapan 2020」

パブリックデイ

会期:2020年3月21日(土)・22日(日)

時間:9:00~17:00(最終入場16:30)

会場:東京都 東京ビッグサイト

ビジネスデイ

会期:2020年3月23日(月)・24日(火)

時間:10:00~18:00(最終入場17:30)

会場:東京都 東京ビッグサイト

3月21日(土)開催プログラム

FLOWER REDステージ

No.1:劇場版「Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」

出演者:宮野真守、島崎信長、高橋李依、鶴岡聡、小松未可子、川澄綾子



No.2:TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season

出演者:梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、細谷佳正



No.3:「Re:ゼロから始める異世界生活」スペシャルステージ

出演者:小林裕介、高橋李依、内山夕実、松岡禎丞



No.4:「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」放送直前ステージ

出演者:江口拓也、早見沙織、東山奈央、佐倉綾音、堀井茶渡



No.5:「劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」公開直前スペシャルステージ

出演者:杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、植田佳奈、門脇舞以、浅川悠、中田譲治(予定)



No.6:TVアニメ「キングダム」合従軍編 開戦直前!スペシャルステージ

出演者:森田成一、福山潤、諏訪部順一、細谷佳正、野島裕史



No.7:TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」スペシャルステージ

出演者:麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜、佐倉綾音、小倉唯



No.8:TVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」スペシャルステージ

出演者:村瀬歩、石川界人、宮野真守 ほか

BIRD BLUEステージ

No.1:BLEACH20周年プロジェクト&久保帯人新作発表会

出演者:森田成一、置鮎龍太郎、中野博之(週刊少年ジャンプ編集長)、アメリカザリガニ平井善之(司会)



No.2:「プリンセスコネクト!Re:Dive」スペシャルステージ

出演者:M・A・O、伊藤美来、立花理香



No.3:「BNA ビー・エヌ・エー」TVアニメ放送直前スペシャルステージ

出演者:諸星すみれ、細谷佳正、長縄まりあ、石川界人、松澤千晶(MC)



No.4:Netflixアニメ feat.「攻殻機動隊 SAC_2045」ステージ

出演者:神山健治監督、荒牧伸志監督、吉田尚記(MC)、ほかキャスト出演予定



No.5:「天晴爛漫!」AnimeJapanステージ

出演者:花江夏樹、山下誠一郎、悠木碧、雨宮天、斉藤壮馬



No.6:TVアニメ「うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~」3丁目通信 出張版 in AnimeJapan

出演者:斉藤壮馬、白井悠介、梶裕貴

WIND GREENステージ

No.1:TVアニメ「プランダラ」AnimeJapan スペシャルステージ

出演者:中島ヨシキ、本泉莉奈、梅原裕一郎、悠木碧



No.2:TVアニメ「啄木鳥探偵處」スペシャルステージ

出演者:キャスト出演予定



No.3:アニサマ2020 開催発表会

出演者:アニサマ2020出演アーティスト、八木菜緒アナウンサー(司会)



No.4:透と草摩家大集合!! フルーツバスケット 2nd season 放送直前スペシャルステージ

出演者:石見舞菜香、島崎信長、内田雄馬、中村悠一、潘めぐみ、古川慎、興津和幸、櫻井孝宏



No.5:地上波放送直前!アニメ「ULTRAMAN」スペシャルステージ

出演者:木村良平、江口拓也、潘めぐみ、諸星すみれ、白石稔

MOON YELLOWステージ

No.1:おジャ魔女どれみ20周年記念映画「魔女見習いをさがして」ステージ

出演者:千葉千恵巳、秋谷智子、松岡由貴、宍戸留美、宮原永海 ほか



No.2:dアニメストア スペシャルステージ

出演者:鬼頭明里 ほか



No.3:「ひぐらしのなく頃に」新規プロジェクトステージ

出演者:保志総一朗、中原麻衣、竜騎士07



No.4:「無限の住人-IMMORTAL-」×「波よ聞いてくれ」スペシャルコラボステージ

出演者:津田健次郎、佐倉綾音、杉山里穂、沙村広明

3月22日(日)開催プログラム

FLOWER REDステージ

No.1:「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」公開記念スペシャルステージ

出演者:梶裕貴、中村悠一、堀内賢雄、宮野真守、吉田尚記(MC)



No.2:「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」ステージ

出演者:松岡禎丞、戸松遥、竹達彩奈、茅野愛衣、近藤玲奈、石原夏織、吉田尚記(MC)



No.3:「僕のヒーローアカデミア」4期クライマックス直前ステージ

出演者:山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、稲田徹、中村悠一



No.4:TVアニメ「白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE」スペシャルステージ

出演者:西川貴教+ASCA、安田レイ、梶裕貴、堀江由衣 ほか



No.5:「鬼滅の刃」スペシャルステージ

出演者:花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、櫻井孝宏、日野聡



No.6:Fate/Grand Order スペシャルステージ in AnimeJapan 2020

出演者:川澄綾子、島崎信長、高橋李依、田中美海

BIRD BLUEステージ

No.1:TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」スペシャルトークステージ

出演者:大橋彩香、種崎敦美、和氣あず未、長島光那、松井恵理子、佳村はるか



No.2:学園へ行こう!~Presented by かぐや様は告らせたい~

出演者:古賀葵、古川慎、小原好美、鈴木崚汰、富田美憂、花守ゆみり、天津向(MC)



No.3:食戟のソーマ 豪ノ皿 スペシャルステージ

出演者:松岡禎丞、金元寿子、高橋未奈美、花江夏樹(予定)



No.4:TVアニメ「魔法科高校の劣等生 来訪者編」スペシャルステージ

出演者:中村悠一、早見沙織、日笠陽子(予定)



No.5:TVアニメ「魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」スペシャルステージ

出演者:鈴木達央、楠木ともり ほか

WIND GREENステージ

No.1:「ワールドトリガー」スペシャルステージ

出演者:村中知、梶裕貴、田中秀幸



No.2:アニメーション映画「思い、思われ、ふり、ふられ」スペシャルステージ

出演者:潘めぐみ、鈴木毬花



No.3:とあるプロジェクトAJスペシャルイベント

出演者:佐藤利奈、新井里美、豊崎愛生、伊藤かな恵、浅倉杏美



No.4:「転生したらスライムだった件 第2期」みんなでリムルになろう!スペシャルステージ

出演者:岡咲美保、古川慎、前野智昭、TRUE



No.5:「ド級編隊エグゼロス」AJに"H"EROがやってくる!!!!!

出演者:松岡禎丞、加隈亜衣、矢作紗友里、桑原由気、茅野愛衣

MOON YELLOWステージ

No.1:IDOLY PRIDE -AnimeJapan 2020 Stage-

出演者:キャスト出演予定



No.2:アニプレックス新作アニメステージ

出演者:後日発表



No.3:「ご注文はうさぎですか??」スペシャルステージ

出演者:佐倉綾音、水瀬いのり、種田梨沙、佐藤聡美、内田真礼、徳井青空、村川梨衣



No.4:TVアニメ「バック・アロウ」新情報発表会

出演者:梶裕貴、吉田尚記(MC)、ほか



No.5:TVアニメ「GREAT PRETENDER」スペシャルステージ

出演者:小林千晃、諏訪部順一、藤原夏海、鏑木ひろ(監督)、古沢良太(脚本)

