TVアニメ「SHIROBAKO」の期間限定無料配信が、YouTubeでスタートした。

2014年から2015年にかけて放送された「SHIROBAKO」はアニメ業界で働く5人の女性を中心に、アニメ制作の裏側を群像劇として描く作品。このたびの無料配信は、TVアニメの4年後を描く劇場版「SHIROBAKO」が2月29日に公開されることを記念して行われる。現在公開中の第1話から第4話は、1月31日まで視聴可能。以降は毎週金曜日に4話ずつ公開予定だ。

劇場版「SHIROBAKO」

2020年2月29日（土）全国劇場公開

原作：武蔵野アニメーション

監督：水島努

シリーズ構成：横手美智子

キャラクター原案：ぽんかん(8)

キャラクターデザイン・総作画監督：関口可奈味

美術監督：竹田悠介、垣堺司

色彩設計：井上佳津枝

3D監督：市川元成

撮影監督：梶原幸代

特殊効果：加藤千恵

編集：高橋歩

音楽：浜口史郎

音楽制作：イマジン

主題歌： fhana「星をあつめて」（ランティス）

プロデュース：インフィニット

制作：P.A.WORKS

配給：ショウゲート

製作：劇場版「SHIROBAKO」製作委員会

キャスト

宮森あおい：木村珠莉

安原絵麻：佳村はるか

坂木しずか：千菅春香

藤堂美沙：高野麻美

今井みどり：大和田仁美

宮井楓：佐倉綾音

矢野エリカ：山岡ゆり

安藤つばき：葉山いくみ

佐藤沙羅：米澤円

久乃木愛：井澤詩織

高橋球児：田丸篤志

渡辺隼：松風雅也

興津由佳：中原麻衣

高梨太郎：吉野裕行

平岡大輔：小林裕介

木下誠一：檜山修之

葛城剛太郎：こぶしのぶゆき

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

※高野麻美と高橋歩の高ははしご高が正式表記。

(c)2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会