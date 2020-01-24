hide（X JAPAN）の命日にあたる5月2日に神奈川・CLUB CITTA'で行われるメモリアルイベント「hide The 23rd Memorial～hide Memorial Day 2020～」の詳細が発表された。

hideが1998年にこの世を去って23回忌を迎える2020年。今回のイベントは献花式とトリビュートライブ「hide Memorial Day 2020 Sing along live “Hi-Ho”」の2部構成で行われ、トリビュートライブはhide楽曲の数々をオーディエンスも一緒に歌うことができる“Sing along”スタイルとなる。

トリビュートライブの出演アーティストには木村世治（ZEPPET STORE）、defspiral、CUTT（SPEED OF LIGHTS、shame）、TAKA（defspiral）がラインナップされているほか、スペシャルゲストとしてMAGUMI（LA-PPISCH、MAGUMI AND THE BREATHLESS）、PATA（X JAPAN、Ra:IN）、TUSK（THE SLUT BANKS、ex. ZI:KILL）、山本恭司（BOWWOW、VOW WOW、WILDFLAG）という豪華メンツも名を連ねている。

献花式の献花引換券は本日1月24日17:00に楽天チケット、レモネードショップ東京店と大阪店で販売開始。トリビュートライブのチケットは本日17:00よりhideオフィシャルファンクラブで先行予約申し込みを受け付ける。一般発売日は3月20日。

hide The 23rd Memorial～hide Memorial Day 2020～

2020年5月2日（土）神奈川県 CLUB CITTA'

「hide The 23rd Memorial～hide Memorial Day 2020～ 献花式」

START 12:00 / END 16:00（献花受付は15:30まで）



「hide Memorial Day 2020 Sing along live “Hi - Ho”」

OPEN 18:15 / START 19:00

＜出演者＞

木村世治（ZEPPET STORE） / defspiral / CUTT（SPEED OF LIGHTS、shame） / TAKA（defspiral）

スペシャルゲスト：MAGUMI（LA-PPISCH、MAGUMI AND THE BREATHLESS） / PATA（X JAPAN、Ra:IN） / TUSK（THE SLUT BANKS、ex. ZI:KILL） / 山本恭司（BOWWOW、VOW WOW、WILDFLAG）