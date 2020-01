hide(X JAPAN)の命日にあたる5月2日に神奈川・CLUB CITTA'で行われるメモリアルイベント「hide The 23rd Memorial~hide Memorial Day 2020~」の詳細が発表された。

hideが1998年にこの世を去って23回忌を迎える2020年。今回のイベントは献花式とトリビュートライブ「hide Memorial Day 2020 Sing along live “Hi-Ho”」の2部構成で行われ、トリビュートライブはhide楽曲の数々をオーディエンスも一緒に歌うことができる“Sing along”スタイルとなる。

トリビュートライブの出演アーティストには木村世治(ZEPPET STORE)、defspiral、CUTT(SPEED OF LIGHTS、shame)、TAKA(defspiral)がラインナップされているほか、スペシャルゲストとしてMAGUMI(LA-PPISCH、MAGUMI AND THE BREATHLESS)、PATA(X JAPAN、Ra:IN)、TUSK(THE SLUT BANKS、ex. ZI:KILL)、山本恭司(BOWWOW、VOW WOW、WILDFLAG)という豪華メンツも名を連ねている。

献花式の献花引換券は本日1月24日17:00に楽天チケット、レモネードショップ東京店と大阪店で販売開始。トリビュートライブのチケットは本日17:00よりhideオフィシャルファンクラブで先行予約申し込みを受け付ける。一般発売日は3月20日。

hide The 23rd Memorial~hide Memorial Day 2020~

2020年5月2日(土)神奈川県 CLUB CITTA'

「hide The 23rd Memorial~hide Memorial Day 2020~ 献花式」

START 12:00 / END 16:00(献花受付は15:30まで)



「hide Memorial Day 2020 Sing along live “Hi - Ho”」

OPEN 18:15 / START 19:00

<出演者>

木村世治(ZEPPET STORE) / defspiral / CUTT(SPEED OF LIGHTS、shame) / TAKA(defspiral)

スペシャルゲスト:MAGUMI(LA-PPISCH、MAGUMI AND THE BREATHLESS) / PATA(X JAPAN、Ra:IN) / TUSK(THE SLUT BANKS、ex. ZI:KILL) / 山本恭司(BOWWOW、VOW WOW、WILDFLAG)