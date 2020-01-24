ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月から6月にかけて全国ツアー「Tour 2020 酔杯2 ～The Song of Apple ～」を開催する。
「酔杯」と題したツアーが行われるのは、2015年の「Tour 2015 ～酔杯フォーエバー～」以来で約5年ぶり。今回は全7公演が予定されており、5月21日の北海道公演にNOT WONK、25日の神奈川公演に東郷清丸、27日に愛知公演にJurassic Boys、28日の大阪公演にYeYe、6月9日の東京公演にthe chef cooks me、11日の福岡公演に突然少年、12日の広島公演に君島大空がオープニングアクトとして出演する。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのオフィシャルサイトではチケットの先行予約を受付中。
ツアーの開催を記念してYouTubeでは、昨年開催された全国ツアー「ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2019『ホームタウン』」神奈川・パシフィコ横浜公演から最新曲「解放区」のライブ映像が公開された。
後藤正文 コメント
東郷清丸とYeYeの独特な方向に突き抜けたそれぞれの異能、NOT WONKはインディロックの希望、その希望に連なる新星Jurassic Boys、君島大空という懐かしくて眩しい才能、突然少年の不器用で実直な情熱、the chef cooks meが震わせる音楽への愛と祝福。
そのどれもを、こうした俺の陳腐な言葉を塗り替えて体験できる近未来に、興奮しています。
素晴らしいツアーになることを確信しています。
全国の皆様、是非ご参加ください！！
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2020 酔杯2 ～The Song of Apple ～
2020年5月21日（木）北海道 Zepp Sapporo
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：NOT WONK
2020年5月25日（月）神奈川県 KT Zepp Yokohama
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：東郷清丸
2020年5月27日(水） 愛知県 Zepp Nagoya
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：Jurassic Boys
2020年5月28日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：YeYe
2020年6月9日（火）東京都 Zepp Tokyo
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：the chef cooks me
2020年6月11日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：突然少年
2020年6月12日（金）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION
オープニングゲスト：君島大空（独奏）