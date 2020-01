TVアニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズの15周年を記念したライブイベント「リリカル☆ライブ」が、去る1月18日・19日に東京の国立代々木競技場第一体育館にて開催された。

ライブはまず高町なのは役を演じる田村ゆかりとフェイト・T・ハラオウン役を演じる水樹奈々のコラボステージからスタート。2010年公開の劇場版「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」より水樹が歌った主題歌「PHANTOM MINDS」と田村が歌ったエンディングテーマ「My wish My love」がデュエットで披露された。

その後はキャラクターソングを中心に、シリーズの歴史を振り返るような展開に。まずはTVアニメ第2期の「魔法少女リリカルなのはA's」から登場する八神はやて役・植田佳奈、ヴィータ役・真田アサミ、シャマル役・柚木涼香、シグナム役・清水香里が次々にステージに現れて会場を盛り上げる。続いて「魔法少女リリカルなのは」関連のイベント初参加となるリインフォースII役のゆかながパフォーマンスを披露すると、バトンはリインフォースI役の小林沙苗へ。曲明けのMCではザフィーラ役・一条和矢が合流し、八神家の面々が勢ぞろいした。客席からの拍手に迎えられた7人は最後に全員で「星に祈りを(Kuru×2 mix)」を歌唱。八神家パートを締めくくった。

次に田村、水樹が順番にステージに姿を現し、なのは、フェイトのキャラクターソングを2曲ずつ歌い上げる。その後を受けたのはTVアニメ第3期の「魔法少女リリカルなのはStrikerS」に登場するスバル・ナカジマ役の斎藤千和、ティアナ・ランスター役の中原麻衣、エリオ・モンディアル役の井上麻里奈、キャロ・ル・ルシエ役の高橋美佳子。センターステージで背中合わせになり、「To The Real」を熱唱した。4人が「魔法少女リリカルなのは」のイベントでそろうのは放送当時以来13年ぶり。クロノ・ハラオウン役としてたびたびイベントに参加している高橋だが、キャロとしてファンの前に姿を現すのは久しぶりで「今日は(キャロをイメージした)ピンクの衣装が着られて、すごくうれしい」と語っていた。

2017年公開の劇場版「魔法少女リリカルなのは Reflection」、2018年公開の「魔法少女リリカルなのは Detonation」からはイリス役の日笠陽子、ユーリ役の阿澄佳奈が1日目のみ登場。日笠は佐藤聡美演じるキリエ・フローリアンが「Detonation」で歌った挿入歌「Daylight on Brave」を、本ライブのために新たな歌詞をつけたイリスバージョンで歌唱し、さらに2人で「Winds on hope~荒野の果てへ~」を歌い上げた。

2016年のTVアニメ「ViVid Strike!」でリンネ・ベルリネッタ役を演じた小倉唯は、本作のキャスト陣から唯一今回のイベントに参加。火柱が上がる中オープニングテーマ「Future Strike」をパワフルな歌声で会場に響かせると、続いてリンネのキャラクターソング「Shiny Sky Memories」をさわやかに歌った。1日目の前半ラストは、演出により雪が舞うなか、植田が「Snow Rain」で締める。会場の外でも実際に雪が降るという偶然が重なったことについて、植田は「ちょっとドキドキしてしまいました」とコメントしていた。また2日目は同楽曲を植田、小林、ゆかなの3人で歌唱。3人による「Snow Rain」は今回が初のお披露目となった。

後半は水樹が「innocent starter」「ETERNAL BLAZE」、田村が「星空のSpica」「Beautiful Amulet」などの楽曲でそれぞれ観客を魅了。TVアニメ第1期のエンディングテーマ「Little Wish~lyrical step~」で1日目のライブを締めくくると、アンコールでは2人揃ってステージに姿を現し、2019年11月にリリースされた「魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX」収録の新曲「Brand new Days」を生で初披露した。さらに2日目は植田、田村、水樹が「Reflection」「Detonation」でそれぞれ演じたディアーチェ、シュテル、レヴィとして「暁の祈り~Ver.Trinity Hearts」をパフォーマンス。フィナーレとして「Detonation」のエンディングテーマ「小さな魔法~Lyrical Flower~」を出演者全員で歌った後は、ファンと声を合わせてのおなじみの掛け声「ドライブ!」「イグニッション!!」を叫び、イベントの幕を下ろした。

また全出演者がステージから降りた後には、「リリカルなのは」新プロジェクトの始動がステージ上のスクリーンで発表に。プロジェクトの詳細については続報を期待しよう。

「リリカル☆ライブ」セットリスト

DAY1

1.PHANTOM MINDS / 田村ゆかり&水樹奈々

2.My wish My love / 田村ゆかり&水樹奈々

3.真紅の花 / ヴィータ(CV:真田アサミ)

4.旅の標 / シャマル(CV:柚木涼香)

5.無限の旅路~友へ~ / シグナム(CV:清水香里)

6.小さな誓い / リインフォースII(CV:ゆかな)

7.Snow Rain Ver.Eins / リインフォースI(CV:小林沙苗)

8.星に祈りを(Kuru×2 mix) /八神はやて(CV:植田佳奈)&シグナム(CV:清水香里)&ヴィータ(CV:真田アサミ)&シャマル(CV:柚木涼香)&ザフィーラ(CV:一条和矢)&リインフォースI(小林沙苗)&リインフォースII(CV:ゆかな)

9.Flying high! / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

10.魔法の言葉~Lyrical harmony~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

11.Skyblue gradation / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

12.Endless Chain(Glory Graduation ver.) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

13.To The Real / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)&ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)&エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)&キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

14.Daylight on Brave / イリス(CV:日笠陽子)

15.Winds on hope~荒野の果てへ~ / イリス(CV:日笠陽子)&ユーリ(CV:阿澄佳奈)

16.Future Strike / 小倉 唯

17.Shiny Sky Memories / リンネ・ベルリネッタ(CV:小倉 唯)

18.Snow Rain / 八神はやて(CV:植田佳奈)

19.暁の祈り / ディアーチェ(CV:植田佳奈)

20.いつか逢えるから / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースI(CV:小林沙苗)

21.Pray / 水樹奈々

22.GET BACK / 水樹奈々

23.innocent starter / 水樹奈々

24.NEVER SURRENDER / 水樹奈々

25.ETERNAL BLAZE / 水樹奈々

26.星空のSpica / 田村ゆかり

27.Beautiful Amulet / 田村ゆかり

28.微笑みのプルマージュ / 田村ゆかり

29.Little Wish~lyrical step~ / 田村ゆかり



アンコール

30.Brand new Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)&フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

31.小さな魔法~Lyrical Flower~ / 出演者全員





DAY2

1.PHANTOM MINDS / 田村ゆかり&水樹奈々

2.My wish My love / 田村ゆかり&水樹奈々

3.真紅の花 / ヴィータ(CV:真田アサミ)

4.旅の標 / シャマル(CV:柚木涼香)

5.無限の旅路~友へ~ / シグナム(CV:清水香里)

6.小さな誓い / リインフォースII(CV:ゆかな)

7.Snow Rain Ver.Eins / リインフォースI(CV:小林沙苗)

8.星に祈りを(Kuru×2 mix) / 八神はやて(CV:植田佳奈)&シグナム(CV:清水香里)&ヴィータ(CV:真田アサミ)&シャマル(CV:柚木涼香)&ザフィーラ(CV:一条和矢)&リインフォースI(小林沙苗)&リインフォースII(CV:ゆかな)

9.真夏のHoney Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

10.魔法の言葉~Lyrical harmony~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

11.君がくれた奇跡 / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

12.Endless Chain(Glory Graduation ver.) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

13.To The Real / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)&ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)&エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)&キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

14.Future Strike / 小倉 唯

15.Shiny Sky Memories / リンネ・ベルリネッタ(CV:小倉 唯)

16.あなたを想う / 八神はやて(CV:植田佳奈)

17.いつか逢えるから / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースI(CV:小林沙苗)

18.Snow Rain / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースI(CV:小林沙苗)&リインフォースII(CV:ゆかな)

19.BRAVE PHOENIX / 水樹奈々

20.Don't be long / 水樹奈々

21.innocent starter / 水樹奈々

22.NEVER SURRENDER / 水樹奈々

23.ETERNAL BLAZE / 水樹奈々

24.星空のSpica / 田村ゆかり

25.Beautiful Amulet / 田村ゆかり

26.Spiritual Garden / 田村ゆかり

27.Little Wish~lyrical step~ / 田村ゆかり



アンコール

28.Brand new Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)&フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

29.暁の祈り~Ver.Trinity Hearts / ディアーチェ(CV:植田佳奈)&シュテル(CV:田村ゆかり)&レヴィ(CV:水樹奈々)

30.小さな魔法~Lyrical Flower~ / 出演者全員

