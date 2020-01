ホラー映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』より「ねんどろいど ペニーワイズ」が登場する。2020年6月発売予定で、価格は5,273円(税抜)。

ペニーワイズは、ピエロの格好をした子供たちにしか見えないとされているキャラクター。実際の商品には、交換用表情パーツとして、排水溝で登場した際の青い瞳を再現した表情と、襲い掛かってくる際の表情の2種が付属。

また、フル可動仕様の本体には風船を持たせることもでき、静かに立っているポーズから、襲い掛かるポーズなどを表現できる。さらに、作中の初登場シーンを再現できるよう、排水溝パーツと、ジョージーが追いかけた手作りのボートも同梱されている。

(C)2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.