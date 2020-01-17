「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、駒田航演じる入間銃兎のソロ曲「Uncrushable」のトレーラーが解禁された。
「Uncrushable」は1月29日リリースされるヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”のCD「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」の収録曲。作詞をkickhaiku、作曲・編曲をMAD TRIGGER CREWのディビジョン曲「Yokohama Walker」でもお馴染みのistが担当している。
なお同CDに収録される、神尾晋一郎演じる毒島メイソン理鶯のソロ曲「2DIE4」も先日トレーラー映像が解禁されたばかり。浅沼晋太郎演じる碧棺左馬刻のソロ曲も近日公開予定だ。
MAD TRIGGER CREW「MAD TRIGGER CREW-Before The 2nd D.R.B-」
M1.「タイトル未定」碧棺左馬刻（CV：浅沼晋太郎）
M2.「Uncrushable」入間銃兎（CV：駒田航）
M3.「2DIE4」毒島メイソン理鶯（CV：神尾晋一郎）
M4. Drama Track（仮）