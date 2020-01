堀江美都子のデビュー50周年を記念したアルバム2作品が2月12日に同時リリースされる。

堀江は1969年にアニメ「紅三四郎」の主題歌で歌手デビュー。以降「キャンディ▼キャンディ」「花の子ルンルン」「ひみつのアッコちゃん」「サザエさん」など数々のアニメのテーマソングを歌い、“アニメソングの女王”とも呼ばれている。

今回リリースが決定したのは、幅広い時代のアニメ映画の楽曲をカバーした「One Voice」と、50年のキャリアから厳選したベストアルバム「One Girl BEST」の2作品。「One Voice」では武部聡志をプロデューサーに迎え、RADWIMPS「なんでもないや」、ポルノグラフィティ「オー!リバル」、ランカ・リー=中島愛「星間飛行」、BUMP OF CHICKEN「sailing day」といった楽曲をカバーしている。

2枚組の「One Girl BEST」には、これまで堀江が歌ってきた1200曲以上の楽曲から厳選した楽曲を収録。デビュー曲「紅三四郎」から映画「ドラえもん のび太と奇跡の島~アニマル アドベンチャー~」挿入歌の「キミのひかり」まで、堀江のキャリアを感じられる全50曲が楽しめる。

堀江美都子「One Voice」収録曲

01. なんでもないや(movie ver.) / 「君の名は。」(2016)主題歌(オリジナル:RADWIMPS)

02. 銀河鉄道999 / 「銀河鉄道999<The Galaxy Express 999>」(1979)主題歌(オリジナル:ゴダイゴ)

03. オー!リバル / 「名探偵コナン 業火の向日葵」(2015)主題歌(オリジナル:ポルノグラフィティ)

04. ひまわりの約束 / 「STAND BY ME ドラえもん」(2014)主題歌(オリジナル:秦基博)

05. 星間飛行 / 「劇場版 マクロスF 恋離飛翼 ~サヨナラノツバサ~」(2011)挿入歌(オリジナル:ランカ・リー=中島愛)

06. sailing day / 「ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険」(2003)主題歌(オリジナル:BUMP OF CHICKEN)

07. 炎のたからもの / 「ルパン三世 カリオストロの城」(1979)主題歌(オリジナル:ボビー)

08. 世界の約束 / 「ハウルの動く城」(2004)主題歌(オリジナル:倍賞千恵子)

09. RPG / 「クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」(2013)エンディングテーマ(オリジナル:SEKAI NO OWARI)

10. Carry a Dream / 「MARCO 母をたずねて三千里」(1999)主題歌(オリジナル:シーナ・イーストン / 日本語訳詞:マイクスギヤマ)

堀江美都子「One Girl BEST」収録曲

DISC 1

01. 紅三四郎(「紅三四郎」より)

02. アクビ娘(「ハクション大魔王」より)

03. 魔法のマコちゃん(「魔法のマコちゃん」より)

04. 心のうた(「さすらいの太陽」より)

05. ムーミンのテーマ(「おはなしムーミン ムーミン谷に春がきた」より)

06. かぐや姫先生のうた(「好き! すき!! 魔女先生」より)

07. けろっこデメタン(「けろっこデメタン」より)

08. 緑の陽だまり(「山ねずみロッキーチャック」より)

09. ジムボタンの歌(「ジムボタン」より)

10. ぼくらきょうだい てんとう虫(「てんとう虫の歌」より)

11. サザエさんのうた(「まんが名作劇場 サザエさん」より)

12. あかるいサザエさん(「まんが名作劇場 サザエさん」より)

13. 進め!ゴレンジャー(「秘密戦隊ゴレンジャー」より)

14. ラ・セーヌの星(「ラ・セーヌの星」より)

15. シンドバットのぼうけん(「アラビアンナイト シンドバットの冒険」より)

16. ペペロの冒険(「アンデス少年 ペペロの冒険」より)

17. クムクムのうた(「わんぱく大昔 クムクム」より)

18. 斗え忍者キャプター(「忍者キャプター」より)

19. ぐるぐるメダマンおばけだぞ(「ぐるぐるメダマン」より)

20. たたかえ!ガ・キーン(「マグネロボ ガ・キーン」より)

21. キャンディ キャンディ(「キャンディ▼キャンディ」より)

22. あしたがすき(「キャンディ▼キャンディ」より)

23. リトル・ルルとちっちゃい仲間(「リトル・ルルとちっちゃい仲間」より)

24. ボルテスVの歌(「超電磁マシーン ボルテスV」より)

25. 野球狂の詩(「野球狂の詩」より)

26. 勇気のテーマ(「野球狂の詩」より)

27. 魔女っ子チックル(「魔女っ子チックル」より)

DISC 2

01. 一球さん(「一球さん」より)

02. 宇宙魔神ダイケンゴーの歌(「宇宙魔神ダイケンゴー」より)

03. 明日夢みて(「科学忍者隊ガッチャマンII」より)

04. 燃えろアタック(「燃えろアタック」より)

05. タンゴむりすんな!(「俺はあばれはっちゃく」より)

06. 花の子ルンルン(「花の子ルンルン」より)

07. ダルタニアスの歌(「未来ロボ ダルタニアス」より)

08. ハローララベル(「魔法少女ララベル」より)

09. 別離(「宇宙戦艦ヤマトIII」より)

10. 走れ!ジョリィ(「名犬ジョリィ」より)

11. ハロー!サンディベル(「ハロー!サンディベル」より)

12. 恋は突然(「愛してナイト」より)

13. あなたに真実一路(「Dr. スランプ アラレちゃん」より)

14. CROSS FIGHT!(「破邪大星ダンガイオー」より)

15. 青空っていいな(「ドラえもん」より)

16. 君がいるから(「ドラえもん のび太のパラレル西遊記」より)

17. ひみつのアッコちゃん(「ひみつのアッコちゃん」より)

18. DON'T YOU…?(「ひみつのアッコちゃん」より)

19. グローイング・アップ(「私のあしながおじさん」より)

20. 太陽を追いかけて(「風の中の少女 金髪のジェニー」より)

21. 風の少女(「風の少女エミリー」より)

22. 笑顔のループ(「ジュエルペット」より)

23. キミのひかり(「ドラえもん のび太と奇跡の島~アニマル アドベンチャー~」より)

※「キャンディ▼キャンディ」の▼はハートマークが正式表記。