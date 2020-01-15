森川ジョージ「はじめの一歩」を原作とする舞台「リアルファイティング『はじめの一歩』The Glorious Stage!!」の本編終演後に、トークショーやお見送り会が行われる。

トークショーの出演者は回ごとに異なっており、キャスト陣のほか森川やアニメ「はじめの一歩」シリーズで宮田一郎役を演じた関智一、鷹村守役を演じた小山力也、千堂武士役を演じた小野坂昌也も出演。お見送り会には劇中でボクサーを演じるキャスト11名が集結する。

また1月25日にはニコニコ生放送にて公演に先がけて特別番組を配信。番組には幕之内一歩役の後藤恭路、宮田一郎役の滝澤諒、千堂武士役の松田凌、鷹村守役の滝川広大、青木勝役の塩田康平、木村達也役の高橋奎仁が出演する。

「リアルファイティング『はじめの一歩』The Glorious Stage!!」は、1月31日から2月9日まで、東京・品川プリンスホテルのステラボールにて上演。チケットは目下販売されている。

「リアルファイティング『はじめの一歩』The Glorious Stage!!」スペシャルイベントスケジュール

2020年1月31日（金）19:00公演：スペシャルトークショー（森川ジョージ、喜安浩平、後藤恭路、滝澤諒）

2020年2月1日（土）13:00公演：キャストトークショー（滝川広大、塩田康平、高橋奎仁、高木渉）

2020年2月1日（土）18:00公演：スペシャルトークショー（小山力也、喜安浩平、後藤恭路、滝川広大）

2020年2月2日（日）13:00公演：キャストトークショー（後藤恭路、滝澤諒、松田凌、岡本悠紀）

2020年2月2日（日）18:00公演：キャストトークショー（松田凌、橋本真一、山口大地、才川コージ）

2020年2月3日（月）19:00公演：お見送り（後藤恭路、滝澤諒、松田凌、滝川広大、松本寛也、岡本悠紀、塩田康平、高橋奎仁、橋本真一、山口大地、才川コージ）

2020年2月4日（火）19:00公演：スペシャルトークショー（関智一、喜安浩平、滝澤諒、高木渉）

2020年2月5日（水）19:00公演：お見送り（後藤恭路、滝澤諒、松田凌、滝川広大、松本寛也、岡本悠紀、塩田康平、高橋奎仁、橋本真一、山口大地、才川コージ）

2020年2月6日（木）19:00公演：スペシャルトークショー（小野坂昌也、喜安浩平、後藤恭路、松田凌）

2020年2月7日（金）19:00公演：スペシャルトークショー（森川ジョージ、喜安浩平、後藤恭路、松田凌）

2020年2月8日（土）13:00公演：キャストトークショー（松本寛也、橋本真一、山口大地、才川コージ）

2020年2月8日（土）18:00公演：キャストトークショー（滝川広大、塩田康平、高橋奎仁、高木渉）

2020年2月9日（日）13:00公演：キャストトークショー（後藤恭路、滝澤諒、岡本悠紀、塩田康平）

「リアルファイティング『はじめの一歩』The Glorious Stage!!」

会期：2020年1月31日（金）～2月9日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

スタッフ

原作：森川ジョージ「はじめの一歩」（講談社「週刊少年マガジン」連載）

作・演出：喜安浩平

音楽：和田俊輔

振付：HIDALI

ファイトコーディネイト：冨田昌則

キャスト

幕之内一歩：後藤恭路



宮田一郎：滝澤諒

千堂武士：松田凌



鷹村守：滝川広大

伊達英二：松本寛也

間柴了：岡本悠紀

青木勝：塩田康平

木村達也：高橋奎仁

速水龍一：橋本真一

冴木卓麻：山口大地

ヴォルグ・ザンギエフ：才川コージ



梅沢正彦：神坂優心

間柴久美：未来

幕之内寛子：久下恵美



鴨川源二：高木渉

(c)森川ジョージ／講談社・ネルケプランニング