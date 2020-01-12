「ポケットモンスター」と雑貨ストア・ASOKOのコラボグッズが、1月18日よりASOKOの店舗で発売される。
コラボグッズは全84アイテム。バッグやポーチなどのファッション雑貨、クリアボトルやジッパーバッグといったキッチン雑貨、マスキングテープや付箋などのステーショナリーが取り揃えられた。デザインはイフクカズヒコ、buggyが担当している。
また札幌・名古屋・大阪・高知の4会場にて、期間限定のポップアップショップも展開。詳細は公式サイトにて確認を。
「ASOKO de POKEMON」POP UP SHOP
日程：2020年1月18日（土）～1月26日（日）
会場：北海道 札幌エスタ7階
日程：2020年1月18日（土）～1月26日（日）
会場：愛知県 大名古屋ビルヂングB1F ISETAN HAUS
日程：2020年1月22日（水）～2月4日（火）
会場：大阪府 ルクアイーレ2階 イセタンアーバンマーケット
日程：2020年1月25日（土）～2月11日（火）
会場：高知県 高知 蔦屋書店1F
※「ASOKO de POKEMON」のPOKEMONのEはアキュートアクセント付きが正式表記。
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