スターバックス コーヒー ジャパンは1月17日より、バレンタインの期間限定ビバレッジを販売開始。「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」「ホワイト チョコレート with ラテ」「チョコレート with パッションフルーツ フラペチー」が全国のスターバックス店舗に登場する(一部店舗を除く)。

左「チョコレート with パッションフルーツ フラペチー」(Tallのみ 590円)、中「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」(Tallのみ 590円)、右「ホワイト チョコレート with ラテ」(Short 450円、Tall 490円、Grande 530円、Venti 570円)

今年のスタバのバレンタインのテーマは、"CHOCOLATE with ○○"。性別も年代も嗜好も超え、誰もがチョコレートの虜になるような、楽しい瞬間を届けたいとしてる。

3つのビバレッジの特徴は以下のとおり。

■「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」(Tallのみ 590円)

チョコレートソースにキャラメルとコーヒーの風味を合わせ、まろやかで深みのあるチョコレート風味のベースに使用。カリカリとした食感と香ばしさがアクセントのキャンディアーモンドと、チョコレートソースをトッピングしたチョコレートづくしの一杯。

■「チョコレート with パッションフルーツ フラペチーノ」(Tallのみ 590円)

チョコレート風味のベースに鮮やかな黄色のパッションフルーツソース、チョコレートチップを合わせて、シェイブスイートチョコレートをトッピング。パッションフルーツの華やかな甘酸っぱさがアクセントのフラペチーノ。

■「ホワイト チョコレート with ラテ」(Short 450円、Tall 490円、Grande 530円、Venti 570円)

クリーミーで滑らかな口当たりのクーベルチュールホワイトフレークをエスプレッソと温かいミルクに合わせたコクのある味わい。ホッとするような上質な甘さが楽しめるホットドリンク。

いずれも販売期間は1月17日~2月14日。なくなり次第終了となる。

※価格はすべて税別