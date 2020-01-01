三宅乱丈「ペット リマスター・エディション」を原作とするTVアニメ「pet」のオープニング映像が公開された。

オープニング映像にはTK from 凛として時雨の書き下ろしによる新曲「蝶の飛ぶ水槽」を使用。同曲は1月22日のCDリリースに先がけ、アニメ第1話の放送終了直後となる1月7日よりダウンロード配信が行われる。なお「蝶の飛ぶ水槽」はCDのみの「期間生産限定盤A」に加え、異なるカップリング曲を収録したCDに、アニメのノンクレジットオープニング映像を収録したDVDが付属する「期間生産限定盤B」の2形態でリリース。「期間生産限定盤B」は三宅の描き下ろしイラストを使用したトールサイズデジパック仕様となる。

「ペット リマスター・エディション」は他者の脳内に潜り込み、記憶を操作することができる特殊能力を持った“ペット”と呼ばれる少年たちの生き様を描くサイキックサスペンス。アニメはTOKYO MXにて2020年1月6日22時より、BS11・AT-Xにて23時より放送される。

TVアニメ「pet」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月6日（月）より毎週月曜日22:00～

BS11：2020年1月6日（月）より毎週月曜日23:00～

AT-X：2020年1月6日（月）より毎週月曜日23:00～

配信情報

Amazon Prime Videoにて日本・海外独占配信

※日本では2020年1月5日（日）24:00頃より第1話・第2話一挙先行配信

スタッフ

原作：三宅乱丈「ペット リマスター・エディション」（ビームコミックス/KADOKAWA刊）

監督：大森貴弘

シリーズ構成：村井さだゆき

キャラクター設計：羽山淳一

アニメーションキャラクターデザイン：工藤昌史

音楽：島秀行

制作：ジェノスタジオ

製作：ツインエンジン

キャスト

ヒロキ：植田圭輔

司：谷山紀章

悟：小野友樹

林：加瀬康之

桂木：咲野俊介

ジン：M・A・O

ロン：遊佐浩二

社長：飛田展男

(c)三宅乱丈・KADOKAWA／ツインエンジン