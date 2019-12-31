つくしあきひと原作によるアニメ「劇場版総集編【前編】メイドインアビス 旅立ちの夜明け」と「劇場版総集編【後編】メイドインアビス 放浪する黄昏」がTOKYO MX、BS11ほかで放送される。

2019年1月に公開された両作は、2017年に放送されたTVアニメ「メイドインアビス」全13話を、5.1chリマスター映像として新規カットも交えて再編集した総集編。TOKYO MX、BS11ともに1月5日19時より前編が、12日19時より後編がオンエアされる。なおAT-Xでも1月2日に前編、1月3日に後編を放送予定だ。

また1月17日に公開される新作劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」の、キャストによる舞台挨拶も決定。1月18日に東京・EJアニメシアター新宿、グランドシネマサンシャイン、19日に神奈川・川崎チネチッタ、TOHOシネマズ川崎、横浜ブルク13にて行われる。1月9日11時まで、チケットぴあにてチケットの先行抽選販売申込を受付中だ。

「劇場版総集編 メイドインアビス 【前編】 旅立ちの夜明け」

AT-X：2020年1月2日（木）21:00～

TOKYO MX：2020年1月5日（日）19:00～

BS11：2020年1月5日（日）19:00～

「劇場版総集編 メイドインアビス 【後編】 放浪する黄昏」

AT-X：2020年1月3日（金）21:00～

TOKYO MX：2020年1月12日（日）19:00～

BS11：2020年1月12日（日）19:00～

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」舞台挨拶

料金：2100円

日時：2020年1月18日（土）10:00の回上映後 / 13:10の回上映前

会場：東京都 EJアニメシアター新宿

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、水瀬いのり

日時：2020年1月18日（土）15:00の回上映後 / 18:10の回上映前

会場：東京都 グランドシネマサンシャイン

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、水瀬いのり

日時：2020年1月19日（日）9:30の回上映後

会場：神奈川県 川崎チネチッタ

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、水瀬いのり

日時：2020年1月19日（日）12:20の回上映後

会場：神奈川県 TOHOシネマズ川崎

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、水瀬いのり、森川智之

日時：2020年1月19日（日）16:40の回上映前

会場：神奈川県 横浜ブルク13

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、水瀬いのり、森川智之

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」

2020年1月17日（金）公開

スタッフ

原作：つくしあきひと（竹書房「WEBコミックガンマ」）

監督：小島正幸

副監督：垪和等

脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：黄瀬和哉（Production I.G）

音楽：Kevin Penkin

音楽制作：IRMA LA DOUCE

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

リコ：富田美憂

レグ：伊瀬茉莉也

ナナチ：井澤詩織

ボンドルド：森川智之

プルシュカ：水瀬いのり

※「メイドインアビス 深き魂の黎明」はR15+指定作品。