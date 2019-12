現在、東京・アキバCOギャラリーにて『Tokyo 7th シスターズ』(以下、ナナシス)の「ライブ衣装展」が開催中だ。

『Tokyo 7th シスターズ』ライブ衣装展

今回の衣装展は期間前半を『第1部』、後半を『第2部』として、12月26日(木)まで開催されていた『第1部』には「t7s 1st Anniversary Live in Zepp Tokyo 15'→34' ~H-A-J-I-M-A-L-I-V-E-!!~」「t7s 2nd Anniversary Live in PACIFICO Yokohama 16'→30'→34' -INTO THE 2ND GEAR-」「t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」「4U 1st Live!!! The Pres"id"ent 4U in Osaka & Tokyo」の衣装、全116点を展示。

そして、12月30日まで開催されている『第2部』には、「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ 『Melody in the Pocket』 in 日本武道館」「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」「The QUEEN of PURPLE 1st Live “I'M THE QUEEN, AND YOU?"」「Tokyo 7th シスターズ 5th Anniversary Live -SEASON OF LOVE- in Makuhari Messe」の衣装、全139点が展示されている。

両部合計すると、なんと255着もの衣装を展示。これだけの数のライブ衣装を展示するのは稀なことであり、壮観な光景は必見。また、実際に見てもらうとわかるが、衣装は細部までこだわって作りこまれており、ぜひ小物の数々や靴までじっくりとご覧になってもらいたい。

●第1部

●第2部

また、期間中にはキャストによるお渡し会も実施。12月28日には、「セブンスシスターズ」より御園尾マナを演じる前田玲奈、若王子ルイを演じる川﨑芽衣子によるポストカードお渡し会が行われた。

朝10時からの開催にも関わらず会場にはたくさんの方が集まり、中には会えた嬉しさで涙を浮かべる人もいるほど。前田や川﨑もひとりひとりと嬉しそうに話をして、交流を楽しんでいた。

衣装展の最終日となる12月30日には、「Le☆S☆Ca」の井上ほの花(上杉・ウエバス・キョーコ役)、飯塚麻結(荒木レナ役)、植田ひかる(西園ホノカ役)によるお渡し会も予定されている。お渡し会の参加券は前日まで商品を購入した方に抽選で配布となっているが、衣装展自体は30日の21時まで開催。コミケ帰りでも間に合うスケジュールとなっているので、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

■お渡し会終了後コメント

今回、お渡し会を終えた前田と川﨑に、イベントの感想や来年の意気込みをうかがったので紹介する。

――お渡し会の感想をお願いします。

川﨑 たくさんの方がエピソードやライブの感想を話してくださって、すごく嬉しかったです。

前田 日本国内だけでなく、国外に住んでいらっしゃる日本人の方も来てくださって。イギリスとか香港とか。

川﨑 国内でも、大阪や奈良、和歌山の方とかいたよね。

前田 そうなんです。バイト終わりやこれから仕事の方もいたので、「よいお年を!」や「いってらっしゃい!」などいろいろ言えて良かったなと思います。あと、やっぱりライブに出て欲しいと言ってくださる方が多かったですね。

川﨑 最近『ナナシス』を知ってくださって、まだ生でライブを見たことがない方もいるからね。

前田 「なんでもっと早く『ナナシス』を知らなかったんだろう……」と言う方もいましたけど、ハマってくださったことが本当に嬉しいです。むしろ、これから今までのものをたくさん見られるから、楽しみがいっぱいだと思いますよ!

――1stライブからの衣装がズラッと並んでいるのは壮観でした。衣装展をご覧になっていかがでしたか?

川﨑 私は『第一部』にも行ったのですが、1stライブの衣装を見て泣きそうになっちゃいました(笑)。1stライブは4年半ぐらい前で(2015年5月31日開催)、その頃はユニットも少なかったですし、こんなに圧巻な光景を見られるとは思わなかったので感慨深いです。

前田 お渡し会でも、高校生で『ナナシス』を好きになった人が社会人になったと言っていて。でも、4年半で255着ってすごいですよね?

川﨑 ナンバリング以外のライブもいろいろやっていたからね。衣装を見ると、当時のことを思い出します。この衣装の着心地はこんなだったな、とか(笑)。

前田 着ている時は気づかなかったところにラインストーンやスタッズが貼ってあったりして。そういうところも詳しく見られて嬉しかったですね。

川﨑 他のメンバーの衣装もすごく細かい装飾があったりしてね。

前田 そうそう。その衣装を全部ちゃんと取ってあることにも感動しました。ただ、1stの衣装をいま着られるかと言われたら……(笑)。

川﨑 着た自分を想像すると、ちょっときついかな(笑)。ミニスカート履いていたし。

前田 確かに(笑)。そんな歴史を感じる衣装展でした。

――2020年の抱負をお聞かせ下さい。

川﨑 そうですね……アクティブにフットワーク軽く、いろんなことに挑戦していけたらいいなと思います。

前田 私は今年30代になりましたので、あまり気負わず、でも後悔しない生き方をしたいですね。そして40代でいい女になっているように、いい女を極めていきたいです!(笑)

――ありがとうございました!