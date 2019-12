劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の入場者特典と、本編前に上映される“週替わりウェルカムムービー”の内容が発表された。

入場者特典は一条シン、速水ヒロ、大和アレクサンダーら13人のプリズムスタァが、チェック柄のコーデで描き下ろされた「推しスタァ☆ステッカー」。全13種から1枚がランダムでプレゼントされる。本編前の“週替わりウェルカムムービー”ではヒロとシン、コウジとユウ、カヅキとタイガといったスタァ同士による“スタァインタビュー”を上映。前作でのプリズムショーを振り返った感想や、プライベートな質問、ファンに向けてのメッセージなどを、Vol.1からVol.4まで週替わりで楽しめる。

2020年1月10日に公開される「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は、これまで「KING OF PRISM」シリーズに登場したプリズムショーの中から、ファン投票によってベスト10に選ばれたショーを上映するもの。ミニドラマ「プリズム笑劇場」や、ベスト10圏外となったプリズムショーを週替わりで楽しめる3種類の「分岐ルート」も交えた、上映時間60分の作品となる。

週替わりウェルカムムービー

Vol.1 ヒロ×シン / コウジ×ユウ / カヅキ×タイガ

Vol.2 シン×ルヰ / ユキノジョウ×レオ / タイガ×カケル

Vol.3 カケル×ジョージ / ミナト×コウジ / レオ×ミナト / ユウ×アレクサンダー

Vol.4 アレクサンダー×カヅキ / ルヰ×ユキノジョウ / ジョージ×ヒロ

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

トラチ:渡部優衣

ドラチ:緒方恵美

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会