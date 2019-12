サカナクションが1月15日にリリースするライブBlu-ray / DVD「SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session -LIVE at PORTMESSE NAGOYA 2019.06.14-」完全生産限定盤のジャケットアートワークおよびパッケージデザインが公開された。

「SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session -LIVE at PORTMESSE NAGOYA 2019.06.14-」には、サカナクションが最新アルバム「834.194」を携えて行なった全国ツアー「SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session」から、ツアーファイナルの愛知・ポートメッセなごや公演の模様を収録。ジャケットおよびパッケージは、本作の映像も手がけた田中裕介が監修を担当した。パッケージの表裏両面には窓枠がデザインされ、表面の窓枠には東京の海の写真に834という数字、裏面の窓枠には北海道の海の写真に194という数字が刻印されている。ブックレットとトレイを取り出すと「834.194」がつながって見える仕掛けが施され、裏面から見ると1月からスタートする全国ツアーのタイトルが浮かび上がる形に。「SAKANAQUARIUM2019 "834.194"」と来たるツアーが地続きであることを示唆するようなデザインとなっている。

付属のブックレットには山口一郎(Vo, G)と田中、ライブのプロデュースを手がける野村達矢による鼎談「TALK SESSION ABOUT CONCEPT OF "834.194"」が掲載される。