12月23日(月)19:00から放送のTBS系音楽特番「CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回アナウンスされた出演者はジャニーズ事務所所属のKinKi Kids、V6、KAT-TUN、NEWS、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、King & Prince、SixTONES、Snow ManとAI、E-girls、久保田利伸、倉木麻衣、欅坂46、SHISHAMO、ジェジュン、乃木坂46、WANIMAの合計18組。それぞれ最新曲や代表曲などを披露する。

また番組内の特別企画「生ライブのおくりもの」では、EXILEと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの観客募集がスタートした。EXILEは「EXILE好きの親子」を募集し、特別な時間を届ける。三代目 J SOUL BROTHERSの観客募集は「男性限定」。ダンスが大好きで三代目に熱い愛情を持つ男性の参加者を募っている。

TBS系「CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019」

2019年12月23日(月)19:00~23:27

<出演者>

いきものがかり / AKB48 / EXILE / CHEMISTRY / コブクロ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / Superfly / SEKAI NO OWARI / DA PUMP / 平井堅 / Foorin / 森山直太朗 / 山崎まさよし / ゆず / Little Glee Monster / AI / E-girls / KAT-TUN / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / 久保田利伸 / 倉木麻衣 / 欅坂46 / ジェジュン / SHISHAMO / SixTONES vs Snow Man / Sexy Zone / NEWS / 乃木坂46 / V6 / WANIMA / and more