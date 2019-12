2020年5月発売予定「ねんどろいど リーパー クラシックスキン・エディション」4,727円(税抜)

アクションシューティングゲーム『オーバーウォッチ』より「リーパー」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年5月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は4,727円(税抜)。

「ねんどろいど リーパー クラシックスキン・エディション」は、『オーバーウォッチ』のねんどろいど第15弾としてクラシックスキンの「リーパー」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。コートを含めたフル可動仕様となっており、付属のヘルファイア・ショットガンとエフェクトパーツを使うことで好みのポージングができる。

また、「ヒロイックビクトリーポーズ」にエフェクトシートを付けることで、シャドウ・ステップの再現も可能。そして、同梱している亡霊のようなコートパーツで、レイス・フォームとデス・ブロッサムを使うシーンも楽しめるとのこと。

(C) 2019 Blizzard Entertainment, Inc. Blizzard and the Blizzard Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. or other countries. Visit us at gear.blizzard.com.