音楽ストリーミングサービス・Spotifyが、2019年の音楽シーンを振り返るランキングを発表。「日本国内で最も再生されたアーティスト」で、あいみょんが1位、Official髭男dismが2位になった。

Official髭男dismは、「日本国内で最も再生された楽曲」で「Pretender」が1位に。あいみょんは同ランキングで「マリーゴールド」(2位)、「君はロックを聴かない」(4位)、「今夜このまま」(5位)の3曲がランクインした。

さらに、「日本国内で最も再生されたアルバム」では、あいみょんが1位(『瞬間的シックスセンス』)と4位(『青春のエキサイトメント』)、Official髭男dismが2位(『Traveler』)と5位(『エスカパレード』)。

一方、「海外で最も再生された国内アーティスト」には、3年連続でONE OK ROCKが1位になり、「海外で最も再生された国内アーティストの楽曲」は映画・アニメ・ゲームなどに関連する楽曲が上位を占めた。

そのほか、過去10年間に世界で最も再生されたアーティストのランキングも発表され、1位は280億以上の総再生数を記録したドレイク、2位以下はエド・シーラン、ポスト・マローン、アリアナ・グランデ、エミネムが続いた。また、過去10年で最も再生された楽曲は、23億回以上再生された「Shape of You」(エド・シーラン)だった。

■2019年 Spotifyグローバルランキング

世界で最も再生されたアーティスト

1.ポスト・マローン

2.ビリー・アイリッシュ

3.アリアナ・グランデ

4.エド・シーラン

5.バッド・バニー



世界で最も再生された男性アーティスト

1.ポスト・マローン

2.エド・シーラン

3.バッド・バニー

4.カリード

5.J.バルヴィン



世界で最も再生された女性アーティスト

1.ビリー・アイリッシュ

2.アリアナ・グランデ

3.テイラー・スウィフト

4.カミラ・カベロ

5.ホールジー



世界で最も再生されたK-POPアーティスト

1.BTS

2.BLACKPINK

3.TWICE

4.EXO

6.Red Velvet



世界で最も再生された楽曲

1.Senorita/ショーン・メンデス、カミラ・カベロ

2.bad guy/ビリー・アイリッシュ

3.Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse/ポスト・マローン、スワエ・リー

4.7 rings/アリアナ・グランデ

5.Old Town Road - Remix/ビリー・レイ・サイラス、リル・ナズ・X



世界で最も再生されたアルバム

1.WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?/ビリー・アイリッシュ

2.Hollywood's Bleeding/ポスト・マローン

3.thank u, next/アリアナ・グランデ

4.No.6 Collaborations Project/エド・シーラン

5.Shawn Mendes/ショーン・メンデス



■2019年 Spotifyジャパンランキング

日本国内で最も再生されたアーティスト

1.あいみょん

2.Official髭男dism

3.ONE OK ROCK

4.BTS

5.TWICE



日本国内で最も再生された楽曲

1.Pretender/Official髭男dism

2.マリーゴールド/あいみょん

3.白日/King Gnu

4.君はロックを聴かない/あいみょん

5.今夜このまま/あいみょん



日本国内で最も再生されたアルバム

1.瞬間的シックスセンス/あいみょん

2.Traveler/Official髭男dism

3.アンコール/back number

4.青春のエキサイトメント/あいみょん

5.エスカパレード/Official髭男dism



海外で最も再生された国内アーティスト

1.ONE OK ROCK

2.RADWIMPS

3.宇多田ヒカル

4.LiSA

5.Aimer



海外で最も再生された国内アーティストの楽曲

1.Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack/Teriyaki Boyz

2.unravel/TK from 凛として時雨

3.Face My Fears - English Version/宇多田ヒカル、スクリレックス

4.ピースサイン/米津玄師

5.シルエット/KANA-BOON



2010年代に世界で最も再生されたアーティスト

1.ドレイク

2.エド・シーラン

3.ポスト・マローン

4.アリアナ・グランデ

5.エミネム



2010年代に世界で最も再生された女性アーティスト

1.アリアナ・グランデ

2.リアーナ

3.テイラー・スウィフト

4.シーア

5.ビヨンセ



2010年代に世界で最も再生された楽曲

1.Shape of You/エド・シーラン

2.One Dance/ドレイク、WizKid、Kyla

3.rockstar (feat. 21 Savage)/ ポスト・マローン、21 Savage

4.Closer/ザ・チェインスモーカーズ、ホールジー

5.Thinking out Loud/エド・シーラン