TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の第2弾PVが公開された。

2020年1月4日よりMBS、TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11ほかにて放送されることが決まった「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」。この度公開された第2弾PVでは、ClariSが歌うエンディングテーマ「アリシア」が初解禁された。

本作は、アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を引き継いだ同名のスマートフォン向けゲームを原作としたアニメ化作品。ある秘密が隠された新興都市を舞台に、麻倉もも演じる魔法少女・環いろはを中心とした物語が描かれる。

TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」

放送情報

MBS：2020年1月4日（土）より毎週土曜26:08～

TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2020年1月4日（土）より毎週土曜24:00～

スタッフ

原作：Magica Quartet

総監督・シリーズ構成：劇団イヌカレー（泥犬）

メインキャラクター原案：蒼樹うめ

副監督：宮本幸裕

キャラクターデザイン・総作画監督：谷口淳一郎

総作画監督：杉山延寛、山村洋貴

アクションディレクター：橋本敬史

メインアニメーター：伊藤良明、高野晃久、宮井加奈

美術監督：内藤健

色彩設計：日比野仁

編集：松原理恵

CG監督：島久登

撮影監督：土屋康次

脚本協力：エルスウェア

音楽：尾澤拓実

音響監督：鶴岡陽太

アニメーションスーパーバイザー：新房昭之

アニメーション制作：シャフト

キャスト

環いろは：麻倉もも

七海やちよ：雨宮天

由比鶴乃：夏川椎菜

深月フェリシア：佐倉綾音

二葉さな：小倉唯

十咎ももこ：小松未可子

秋野かえで：大橋彩香

水波レナ：石原夏織

黒江：花澤香菜

ほか

(c)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners