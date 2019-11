木村拓哉のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」が2020年2月に東京と大阪で行われる。

木村は2020年1月8日に発売するソロアルバム「Go with the Flow」を携え、2月8、9日に東京・国立代々木競技場第一体育館、19、20日に大阪・大阪城ホールでライブを開催。ラジオ番組で「せっかくCDを出させていただくのでみんなと騒げる場所も真剣に考えたい」と語っていた木村は、ツアーの開催決定を受けて「ようやく騒げる場所が決定致しました。なるべく皆さんと近い距離で楽しみたいと思ったので、東京と大阪の会場を選ばせていただきました。こちらも本番を楽しみに準備を始めているので、皆さんぜひ騒ぎに来てください!」とコメントしている。

また「Go with the Flow」の収録曲「サンセットベンチ」のミュージックビデオの一部がGYAO!にて公開された。アルバムの世界観に沿って撮影されたMVでは、木村がサーフィンをしたり、室内でくつろいだり、海辺で歌唱したりと等身大の姿を見せている。

TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow

2020年2月8日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2020年2月9日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2020年2月19日(水)大阪府 大阪城ホール

2020年2月20日(木)大阪府 大阪城ホール