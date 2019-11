来年デビューするジャニーズグループのSixTONESとSnow Manが、日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2019』(27日19:00~22:54)に出演することが決定した。

SixTONES(左)とSnow Man

今回は、来年1月に発売するデビュー曲を、それぞれテレビ初披露する。

そのほか、『ベストアーティスト2019』に出演が決定しているアーティストは以下のとおり。

麻倉未稀、嵐、いきものがかり、EXILE、AKB48、KAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince King Gnu、倉木麻衣、欅坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Superfly、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、DA PUMP、DJ松永(Creepy Nuts)、DEAN FUJIOKA、中元みずき、NEWS、乃木坂46、花*花、Perfume、日向坂46、平井堅、Foorin、Hey! Say! JUMP、槇原敬之、Matt、三浦大知、MIYAVI、森山直太朗、山崎育三郎、Little Glee Monster、LUNA SEA、WANIMA