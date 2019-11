シンガー・ソングライターの松任谷由実が、女性ファッション誌『VOGUE JAPAN』がキャリアを通して輝いた女性を表彰する「VOGUE JAPAN WOMAN OF OUR TIME」に選出され20日、都内で行われた授賞式・記者発表会に出席した。

松任谷由実

松任谷は1972年にデビューし、それまでのフォークソングとは一線を画するファッション性の高いメロディと独自の写実的な歌詞で、女性シンガー・ソングライターの草分け的な存在に。「卒業写真」「守ってあげたい」「リフレインが叫んでる」「Hello,my friend」「春よ、来い」など、数々の名曲を生み出した。

授賞式では、「ファッション大好きなので、それが音楽を続けさせてもらえる原動力になったかなと思っています。この賞とってもうれしいです」と喜び、輝く女性になるための秘訣について「輝いているっていうのは人が決めること。自分ができることを粛々と続けていくことが、人から見て輝いていると思わせてくれることだと思います」と語った。

また、20歳の自分に送りたいメッセージを聞かれると、「旧姓で活動し出して、ブレイクしたときで、この先どうなっていくのか不安だった。少女の頃からの夢は、好きなファッションをして好きなレコードを聴いて暮らしたいなって。そんな風にふと気がついたらなってました。でも、夢は叶ってから長いのもしんどいぞ、と伝えたいです」と重みのある回答。司会の城田優と渡辺直美は「深いですね」と、芸能界の大先輩の言葉にうなった。

同賞はそのほか、女優の綾瀬はるか、女優・タレントの黒柳徹子、モデルの冨永愛が受賞。また、今年、圧倒的に活躍した女性を表彰する「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR 2019」は、元HKT48でタレントの指原莉乃、女優の杉咲花、女子ゴルフの渋野日向子、片づけコンサルタントの近藤麻理恵、アーティストのリナサワヤマが受賞した。さらに、国内外のファッションシーンで活躍する新世代女性を応援するために贈る「Rising Star of the Year」には、新人モデルの美佳が選出された。

なお、渋野は授賞式・記者発表会を欠席した。