12月25~27日に大阪・インテックス大阪でFM802主催のライブイベント「FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019」が開催される。このイベント内で行われる「THE YELLOW MONKEYのトリビュートライブ」のバンドメンバーが発表された。

バンドメンバーに選ばれたのは、FM802の番組「ROCK KIDS」とゆかりのある面々。バンマスはトオミヨウ(Key)が務め、小野武正(G / KEYTALK)、阪井一生(G / flumpool)、辻村勇太(B / BLUE ENCOUNT)、高橋武(Dr / フレデリック)といった豪華なメンバーで構成された。なおトリビュートライブのボーカリストは後日発表予定。

またFM802では「THE YELLOW MONKEY LIVE音源アーカイブ企画」として、スペースシャワーTVと共に過去の秘蔵映像やライブ音源のオンエア企画を実施する。スペースシャワーTVでは5カ月連続でTHE YELLOW MONKEYの特別番組を放送。11月は1993年に行われた東京・日本青年館での初のホールライブの模様を収録した番組「LIVE SHOWER THE YELLOW MONKEY『life Time・SCREEN ~追憶の銀幕~』日本青年館ライブ」がアンコール放送されることが決定した。

12月には「THE YELLOW MONKEY DAY」と題して6時間にわたってTHE YELLOW MONKEY関連の番組がオンエア。アルバム「9999」リリース時に放送されたメンバー全員によるインタビュー番組やミュージックビデオや貴重なライブ映像、「THE YELLOW MONKEYのトリビュートライブ」のバンドメンバーによる座談会の模様などが放送される。

2020年1月には、2013年に公開され話題を呼んだドキュメンタリー映画「パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE」を特別放送。1998年4月から1999年3月の1年間に計113本ものステージを行ったツアーの密着映像や2013年に新たに撮影された解散後初めてのメンバーそろってのインタビュー映像などがオンエアされる。

さまざまな発表に合わせてTHE YELLOW MONKEY、FM802、スペースシャワーTVのトリプルコラボビジュアルも解禁された。10月に配信リリースされた「DANDAN」のジャケットにも登場するサルが4体デザインされたビジュアルとなっており、これは身近な素材を用いてユニークな作品を制作している現代美術家・富田菜摘が手がけた。

THE YELLOW MONKEYは結成日の12月28日より東名阪ドームツアーを開催する。このツアーのチケットとして、19年ぶりのアルバム「9999」にちなんで3枚1組で税込み9999円の30周年スペシャルチケットが発売されることも新たに決定した。詳細はバンドのオフィシャルサイトで確認を。

FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019

2019年12月25日(水)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / King Gnu / SHISHAMO / sumika / 10-FEET / Nothing's Carved In Stone / Hump Back / ビッケブランカ / LAMP IN TERREN / ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND[THE YELLOW MONKEY トリビュートLIVE]

LIVE HOUSE Antenna:Karin. / w.o.d. / YAJICO GIRL / ユアネス



2019年12月26日(木)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

阿部真央 / 打首獄門同好会 / KEYTALK / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / GLAY / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / SCANDAL / 東京スカパラダイスオーケストラ / BURNOUT SYNDROMES / BLUE ENCOUNT / マカロニえんぴつ / milet / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン

LIVE HOUSE Antenna:ズーカラデル / DENIMS / みゆな / reGretGirl



2019年12月27日(金)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

“I'M FISH”~フィッシュマンズトリビュート / ウルフルズ / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / クリープハイプ / GOING UNDER GROUND / サカナクション / サンボマスター / SUPER BEAVER / TALTOオールスターズ / the telephones / BIGMAMA / フジファブリック / フラワーカンパニーズ / フレデリック

LIVE HOUSE Antenna:おいしくるメロンパン / カネコアヤノ / kobore / Tempalay