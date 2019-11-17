劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の最新予告CMが公開された。

2020年春に公開される「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」。最新予告CMには、間桐桜をはじめとするキャラクターたちの新規カットが収められた。なお全国の公開劇場では、第1弾特典付き前売券を販売中。特典として、須藤友徳による描き下ろしオリジナルA4クリアファイルが付属する。

手にした者の願いを叶えるという万能の願望機・聖杯をめぐる物語を描いた、ビジュアルノベルゲーム「Fate/stay night」を原作とする劇場アニメ「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』」。2017年に第1章「presage flower」、今年1月に第2章「lost butterfly」が公開された。

劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring song」

2020年春公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

キャラクター原案：武内崇

監督：須藤友徳

キャラクターデザイン：須藤友徳・碇谷敦・田畑壽之

脚本：桧山彬（ufotable）

美術監督：衛藤功二

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：松岡美佳

編集：神野学

音楽：梶浦由記

制作プロデューサー：近藤光

アニメーション制作：ufotable

配給 ：アニプレックス

キャスト

衛宮士郎：杉山紀彰

間桐桜：下屋則子

セイバーオルタ：川澄綾子

遠坂凛：植田佳奈

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以

藤村大河：伊藤美紀

言峰綺礼：中田譲治

間桐臓硯：津嘉山正種

ライダー：浅川悠

真アサシン：稲田徹

(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC