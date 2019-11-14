12月31日（火）にNHK総合ほかで放送される「第70回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。
今年の「紅白歌合戦」は紅組21組、白組20組の合計41組が出場。初出場は紅組が日向坂46、Foorin、LiSA、白組がOfficial髭男dism、Kis-My-Ft2、King Gnu、GENERATIONS from EXILE TRIBE、菅田将暉の計8組に決定した。Foorinは昨年ゲストとして出演し「パプリカ」を歌唱しているが、今年は紅組の1組として正式出場する。
総合司会は内村光良（ウッチャンナンチャン）と和久田麻由子アナウンサー。紅組司会は綾瀬はるか、白組司会は櫻井翔（嵐）が務める。
第70回NHK紅白歌合戦 出場歌手（五十音順・カッコ内は出場回数）
紅組
aiko（14）
いきものがかり（11）
石川さゆり（42）
AKB48（12）
丘みどり（3）
欅坂46（4）
坂本冬美（31）
椎名林檎（7）
島津亜矢（6）
Superfly（4）
天童よしみ（24）
TWICE（3）
乃木坂46（5）
Perfume（12）
日向坂46（初）
Foorin（初）
松田聖子（23）
MISIA（4）
水森かおり（17）
LiSA（初）
Little Glee Monster（3）
白組
嵐（11）
五木ひろし（49）
Official髭男dism（初）
関ジャニ∞（8）
Kis-My-Ft2（初）
King & Prince（2）
King Gnu（初）
郷ひろみ（32）
GENERATIONS from EXILE TRIBE（初）
純烈（2）
菅田将暉（初）
DA PUMP（7）
氷川きよし（20）
福山雅治（12）
Hey! Say! JUMP（3）
星野源（5）
三浦大知（3）
三山ひろし（5）
山内惠介（5）
ゆず（10）
NHK総合ほか「第70回NHK紅白歌合戦」
2019年12月31日（火）19:15～23:45
※5分間の中断あり（20:55～21:00）