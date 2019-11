諫山創原作によるアニメ「進撃の巨人」をモチーフにした指輪5種が、大人向けのキャラクタージュエリー、グッズなどを扱うユートレジャーから登場した。

指輪にはエレン、アルミン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジのセリフを英語で刻印するとともに、それぞれ異なるカラーの石を配置。エレンの「If you don’t fight,we can’t win...(戦わなければ勝てない…)」、アルミンの「We promised to go to the sea together, right?(一緒に海に行くって約束しただろ)」などといったセリフが採用された。

価格はシルバー素材が税込各1万6500円、K10イエローゴールドおよびK10ピンクゴールド素材が税込各3万8500円。ユートレジャー新宿店とユートレジャーオンラインショップでは、本日11月12日から12月10日まで予約を受け付け、商品は2020年3月末頃より順次発送される。なおK10ピンクゴールドは、ユートレジャーオンラインショップ限定なのでご注意を。

なおユートレジャーではキャラクターのリングを2本選び、好きな組み合わせを楽しめる「ダブルリングペンダント」のラインナップにアルミンを追加。本日から12月10日まで予約受付を行っている。