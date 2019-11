SEVENTEENが2020年に初のドームツアーを開催する。

SEVENTEENは11月9日にワールドツアーの日本公演「ODE TO YOU IN JAPAN」を終えたばかり。このファイナル公演の終演時に本日の発表に向けたカウントダウンが表示され、CARAT(SEVENTEENファンの総称)の間で話題を呼んでいた。

来年のドームツアーは5月19日と20日に東京・東京ドームで、5月23日に福岡・福岡PayPayドームで、5月27日と28日に大阪・京セラドーム大阪で行われる。メンバーは初のドームツアーに向けて「CARATのみなさん、一緒にドームコンサートを楽しみましょう!」とCARATへのメッセージを送っている。YouTubeではドームツアーのティザー映像も公開中。

SEVENTEEN 2020 JAPAN DOME TOUR

2020年5月19日(火)東京都 東京ドーム

2020年5月20日(水)東京都 東京ドーム

2020年5月23日(土)福岡県 福岡paypayドーム

2020年5月27日(水)大阪府 京セラドーム大阪

2020年5月28日(木)大阪府 京セラドーム大阪

SEVENTEEN コメント

CARATのみなさん、いつも応援してくださって本当にありがとうございます。これからも頑張ります! これからもCARATのみなさんのために一生懸命にパフォーマンスをします。

とても光栄ですし、僕たちも頑張って準備して、CARATと観客にみなさんに良いステージをお見せします。