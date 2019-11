劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の本ビジュアルが公開され、併せて作中のナビゲート役を渡部優衣演じるトラチ、緒方恵美演じるドラチが務めることが明らかになった。

2020年1月10日に公開される「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は、これまで「KING OF PRISM」シリーズに登場したプリズムショーの中から、ファン投票によってベスト10に選ばれたショーを上映するもの。本ビジュアルには一条シンらエーデルローズ生の7人に加えて、Over The Rainbowの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、シュワルツローズ生の如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージの13名が、「ノンストップのステージはあなたを煌めきの彼方へ」というキャッチコピーとともに描かれている。さらにナビゲート役のトラチとドラチの姿も収められた。作中ではトラチとドラチがプリズムショー☆ベストテンの行方を見守るほか、今まで描かれなかった2人の日常が垣間見れるコーナーも予定されている。

また本ビジュアルを使用したムビチケカードが、11月8日より劇場にて販売されることが決定。リングライト付き劇場前売券も、同日よりWeb通販にて再販される。詳細は公式サイトで確認を。

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会