L'Arc-en-Cielが2018年12月19日と20日に東京・東京ドームで開催したクリスマスライブ「LIVE 2018 L'ArChristmas」の模様を映像化。12月18日にBlu-rayおよびDVDでリリースすることが決定した。

本作には、2日間の公演のうち2日目の模様を収録。ライブの定番曲に加え、「winter fall」「snow drop」「BLESS」「Hurry Xmas」「雪の足跡」など数々のウインターソングを披露したライブの模様が追体験できる。YouTubeではティザー映像が公開されているのでチェックしてみよう。

Blu-rayは初回限定盤が用意され、こちらにはライブ音源を収録した2枚組CD、フォトブック、「ラルクリスマスカード」「わくわくオーナメント」といった特典が付属する。各CDショップおよびAmazon.co.jpでは購入特典として「L'ArChristmasトートバッグ」が先着でプレゼントされる。

L'Arc-en-Ciel「LIVE 2018 L'ArChristmas」収録内容

01. winter fall

02. Caress of Venus

03. snow drop

04. BLESS

05. 接吻

06. fate

07. Dearest Love

08. MY HEART DRAWS A DREAM

09. Hurry Xmas

10. Driver's High

11. DIVE TO BLUE

12. 未来世界

13. 静かの海で

14. trick

15. X X X

16. Wings Flap

17. Link

18. White Feathers

19. Don't be Afraid

20. twinkle, twinkle

21. I Wish

22. 雪の足跡

※記事初出時、ライブ開催日に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。