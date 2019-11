加藤ミリヤが11月27日にリリースするデビュー15周年記念ベストアルバム「M BEST II」の収録内容が発表された。

「UPPER SIDE」と「BALLAD SIDE」のCD2枚組仕様となるアルバムには、2004年のデビュー以降に発表された計33曲を収録。そのうち「SAYONARAベイベー」はSKY-HIを客演に迎え、SUNNY BOYがサウンドプロデュースした「SAYONARAベイベー feat. SKY-HI」、「Aitai」は清塚信也のアレンジと演奏によりピアノと歌のみのシンプルな構成にした「Aitai with 清塚信也」として収められる。

このほかにもアルバムにはウエディングソング「Love is…」を今年結婚と出産を経験した加藤が新アレンジのもと再レコーディングした「Love is…2019」、BUDDHA BRANDがラップで参加した「夜空 ~DO THE BOBO JAMES RMX.~ feat. ILLMATIC BUDDHA MC'S」、現在放送中のテレビ大阪系ドラマ「抱かれたい12人の女たち」のオープニングテーマである新曲「PARADE」などを初収録。初回限定盤には28曲分のミュージックビデオを収めたDVD、楽曲の歌詞と藤原ヒロシプロデュースによる撮りおろし写真で構成された全40ページのアートブックが付属する。

加藤ミリヤ「M BEST II」収録内容

DISC 1 UPPER SIDE

01. HEART BEAT

02. Love Forever(加藤ミリヤ×清水翔太)

03. SAYONARAベイベー feat. SKY-HI

04. 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN

05. 夜空 ~DO THE BOBO JAMES RMX.~ feat. ILLMATIC BUDDHA MC'S

06. 新約ディアロンリーガール feat. ECD

07. AIAIAI

08. EMOTION

09. FUTURE LOVER-未来恋人-

10. UNIQUE

11. PARADE

12. ROMANCE

13. FASHION

14. 眠れぬ夜のせいで

15. With U

16. I miss you

DISC 2 BALLAD SIDE

01. Aitai with 清塚信也

02. 最高なしあわせ

03. 愛が降る

04. Love is…2019

05. Lonely Hearts

06. 神様

07. リップスティック

08. ほんとの僕を知って

09. 少年少女

10. LOVERS partII feat.若旦那

11. True

12. Want You Back

13. Funny Love

14. 天国のドア

15. どこまでも ~How Far I'll Go~(エンドソング)

16. 素晴らしき人生

17. Loveland

初回限定盤付属DVD

01. HEART BEAT

02. 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN

03. AIAIAI

04. ROMAN

05. リップスティック

06. FUTURE LOVER-未来恋人-

07. どこまでも ~How Far I'll Go~(エンドソング)

08. 最高なしあわせ

09. 愛の国

10. 幻

11. I HATE YOU

12. 顔も見たくない feat. JP THE WAVY

13. 新約ディアロンリーガール feat. ECD

14. ピース オブ ケイク―愛を叫ぼう― feat. 峯田和伸

15. 少年少女

16. YOU... feat. 仲宗根泉(HY)

17. LOVERS partII feat.若旦那

18. Destiny

19. WALK TO THE DREAM

20. ROMANCE

21. 愛が降る

22. ほんとの僕を知って

23. LOVE STORY(加藤ミリヤ×清水翔太)

24. Sakura Melody(加藤ミリヤ×清水翔太)

25. Love/Affection

26. EMOTION(Original ver.)

27. Lonely Hearts

28. 神様