加藤ミリヤが11月27日にリリースするデビュー15周年記念ベストアルバム「M BEST II」の収録内容が発表された。
「UPPER SIDE」と「BALLAD SIDE」のCD2枚組仕様となるアルバムには、2004年のデビュー以降に発表された計33曲を収録。そのうち「SAYONARAベイベー」はSKY-HIを客演に迎え、SUNNY BOYがサウンドプロデュースした「SAYONARAベイベー feat. SKY-HI」、「Aitai」は清塚信也のアレンジと演奏によりピアノと歌のみのシンプルな構成にした「Aitai with 清塚信也」として収められる。
このほかにもアルバムにはウエディングソング「Love is…」を今年結婚と出産を経験した加藤が新アレンジのもと再レコーディングした「Love is…2019」、BUDDHA BRANDがラップで参加した「夜空 ～DO THE BOBO JAMES RMX.～ feat. ILLMATIC BUDDHA MC'S」、現在放送中のテレビ大阪系ドラマ「抱かれたい12人の女たち」のオープニングテーマである新曲「PARADE」などを初収録。初回限定盤には28曲分のミュージックビデオを収めたDVD、楽曲の歌詞と藤原ヒロシプロデュースによる撮りおろし写真で構成された全40ページのアートブックが付属する。
加藤ミリヤ「M BEST II」収録内容
DISC 1 UPPER SIDE
01. HEART BEAT
02. Love Forever（加藤ミリヤ×清水翔太）
03. SAYONARAベイベー feat. SKY-HI
04. 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN
05. 夜空 ～DO THE BOBO JAMES RMX.～ feat. ILLMATIC BUDDHA MC'S
06. 新約ディアロンリーガール feat. ECD
07. AIAIAI
08. EMOTION
09. FUTURE LOVER-未来恋人-
10. UNIQUE
11. PARADE
12. ROMANCE
13. FASHION
14. 眠れぬ夜のせいで
15. With U
16. I miss you
DISC 2 BALLAD SIDE
01. Aitai with 清塚信也
02. 最高なしあわせ
03. 愛が降る
04. Love is…2019
05. Lonely Hearts
06. 神様
07. リップスティック
08. ほんとの僕を知って
09. 少年少女
10. LOVERS partII feat.若旦那
11. True
12. Want You Back
13. Funny Love
14. 天国のドア
15. どこまでも ～How Far I'll Go～（エンドソング）
16. 素晴らしき人生
17. Loveland
初回限定盤付属DVD
01. HEART BEAT
02. 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN
03. AIAIAI
04. ROMAN
05. リップスティック
06. FUTURE LOVER-未来恋人-
07. どこまでも ～How Far I'll Go～（エンドソング）
08. 最高なしあわせ
09. 愛の国
10. 幻
11. I HATE YOU
12. 顔も見たくない feat. JP THE WAVY
13. 新約ディアロンリーガール feat. ECD
14. ピース オブ ケイク―愛を叫ぼう― feat. 峯田和伸
15. 少年少女
16. YOU... feat. 仲宗根泉（HY）
17. LOVERS partII feat.若旦那
18. Destiny
19. WALK TO THE DREAM
20. ROMANCE
21. 愛が降る
22. ほんとの僕を知って
23. LOVE STORY（加藤ミリヤ×清水翔太）
24. Sakura Melody（加藤ミリヤ×清水翔太）
25. Love/Affection
26. EMOTION（Original ver.）
27. Lonely Hearts
28. 神様