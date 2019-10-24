天野明原作による舞台「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE-vs VARIA partII-」の追加キャストが発表された。

クローム髑髏役を朝倉ふゆな、六道骸役を2018年に上演された舞台「家庭教師ヒットマンREBORN!」でも同キャラクターを演じた和田雅成が担当。このほか「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE-vs VARIA partI-」にも出演した山田ジェームス武がディーノ役、深澤大河がコロネロ役、河合龍之介が沢田家光役、前田大翔がバジル役を続投する。ボンゴレ9代目役には武智健二がキャスティングされた。なお今回キャストが発表されたキャラクターのビジュアルと、ボンゴレ、ヴァリアーのキャラが揃ったキービジュアルも公開されている。

「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE-vs VARIA partII-」は2020年1月6日から13日まで東京・天王洲銀河劇場、1月17日から19日まで大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演。発売中の「-vs VARIA partI」Blu-ray / DVDには、11月4日23時59分まで申し込める「-vs VARIA partII-」チケットの先行抽選券が初回特典として封入されている。

「家庭教師ヒットマンREBORN!」theSTAGE-vs VARIA partII-

日程：2020年1月6日（月）～13日（月・祝）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

日程：2020年1月17日（金）～19日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

スタッフ

原作：天野明「家庭教師ヒットマンREBORN!」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

演出・脚本：丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）

キャスト

リボーン：ニーコ

沢田綱吉：竹中凌平

獄寺隼人：原嶋元久

山本武：山本涼介

笹川了平：上杉輝

ランボ：KIMERU

雲雀恭弥：岸本勇太

クローム髑髏：朝倉ふゆな

六道骸：和田雅成

XANXUS（ザンザス）：林田航平

S・スクアーロ：高崎俊吾

ルッスーリア：高木勝也

ベルフェゴール：大海将一郎

レヴィ・ア・タン：八巻貴紀

マーモン：甲斐千尋

ゴーラ・モスカ：工藤翔馬

ディーノ：山田ジェームス武

コロネロ：深澤大河

沢田家光：河合龍之介

バジル：前田大翔

ボンゴレ9代目：武智健二

※高崎俊吾の高ははしご高、崎は立つ崎が正式表記。

(c)天野明／集英社 (c)『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE製作委員会