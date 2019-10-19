「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”各メンバーのソロ楽曲名と制作クレジットが公開された。

各メンバーのソロ楽曲は10月30日にリリースされるどついたれ本舗のCD「あゝオオサカdreamin’night」に収録。岩崎諒太演じる白膠木簓（ぬるでささら）の「Tragic Transistor」は作詞をHIDADDY、作曲と編曲をALI-KICK、河西健吾演じる躑躅森盧笙（つつじもりろしょう）の「Own Stage」は作詞を蛭間大地、作曲を蛭間大地とmaeshima soshi、編曲をmaeshima soshi、黒田崇矢演じる天谷奴零（あまやどれい）の「FACES」は作詞をAmon Hayashi、作曲をDirtyOrangeとAmon Hayashi、編曲をDirty Orangeが担当する。また5曲目に収められるドラマトラックのタイトルは「aikata back again」であることも明らかになった。

なお表題曲「あゝオオサカdreamin’night」はHIP HOPユニット・Creepy Nutsが制作。CDには2020年3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで開催される、「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」の最速先行申込シリアルナンバーが封入される。

どついたれ本舗「あゝオオサカdreamin’night」

収録内容

M1.「あゝオオサカdreamin’night」／どついたれ本舗（CV：岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢）

M2.「Tragic Transistor」／白膠木簓（CV：岩崎諒太）

M3.「Own Stage」／躑躅森盧笙（CV：河西健吾）

M4.「FACES」／天谷奴零（CV：黒田崇矢）

M5. Drama Track「aikata back again」

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」

日程：2020年3月28日（土）、29日（日）

会場：埼玉県 メットライフドーム

出演：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。