木村カエラのライブBlu-ray / DVD「KAELA presents GO!GO! KAELAND 2019 -15years anniversary-」が2020年1月15日にリリースされる。

この作品は、カエラが自身のデビュー日である6月23日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催した活動15周年記念ライブの模様を収めたもの。彼女はこの公演で會田茂一(G)、高桑圭(B)、柏倉隆史(Dr / toe)、中村圭作(Key)の4名をバンドメンバーに迎え、「Magic Music」「TODAY IS A NEW DAY」「TREE CLIMBERS」などのライブ定番曲はもちろん、代表曲「リルラ リルハ」「Sun Shower」「Butterfly」など全19曲を披露した。また本作にはデビュー15周年を記念してWOWOWで放送された特別プログラム「木村カエラ デビュー15周年記念特集~いちご~」から、カエラがバンドメンバーと共に15年を振り返るトーク番組「木村家の人々」が特典映像として収録される。

Blu-ray / DVDは通常盤と初回限定盤の2形態が用意され、初回限定盤にはとんだ林蘭がデザインした「15年の時をかけるカエラ腕時計」が付属する。また本日より開催される全国ツアー「木村カエラ LIVE2019 全国『いちご狩り』ツアー」の各会場で本作を予約すると、カエラ自身が手刷りでプリントしたパーカー「スーパーカエラ人15枚限定超レア手刷りパーカー」が当たる抽選会に参加することができる。

木村カエラ「KAELA presents GO!GO! KAELAND 2019 -15years anniversary-」収録曲

01. Magic Music

02. BANZAI

03. Super girl

04. リルラ リルハ

05. リリアン

06. You

07. Sun shower

08. Butterfly

09. TODAY IS A NEW DAY

10. TREE CLIMBERS

11. Yellow

12. dolphin

13. Circle

14. BEAT

15. 15th Medley(誰~Whatever are you looking for?~Hungry like the CHICKEN~STARs~Samantha~Ring a Ding Dong~キミニアイタイ~sonic manic~Jasper~Happyな半被~HOLIDAYS~COLOR~マスタッシュ~1115~BOX~誰)

16. Level 42

<アンコール>

17. いちご

18. happiness!!!

19. You know you love me?

・木村家の人々

木村カエラ「木村カエラ LIVE2019 全国『いちご狩り』ツアー」

2019年10月17日(木)北海道 cube garden

2019年10月26日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

2019年10月27日(日)福岡県 DRUM LOGOS

2019年11月2日(土)東京都 Zepp DiverCity TOKYO

2019年11月6日(水)香川県 高松オリーブホール

2019年11月7日(木)愛知県 DIAMOND HALL

2019年11月9日(土)大阪府 なんばHatch

2019年11月17日(日)宮城県 SENDAI GIGS