MAN WITH A MISSIONのドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」が、2020年に公開される。

この映画はMAN WITH A MISSIONやKEYTALK、布袋寅泰、ASIAN KUN-FU GENERATIONなど数多くのアーティストのミュージックビデオを手がけたチェンコ塚越が監督を務める作品。塚越は本作の内容を「突如、現代に現れた究極の生命体MAN WITH A MISSIONを10年間追い続けた音楽ジャーナリストのカール・クーパー。カールのオオカミ達への探究心、彼らの音楽への愛情、彼らを取り巻く人々のインタビューなど、1人のジャーナリストが謎多きMAN WITH A MISSION の秘密に迫ります」と説明している。YouTubeでは映画の特報映像を公開中。

MAN WITH A MISSIONは10月23日にニューシングル「Dark Crow」をリリースする。本日10月13日からはこの曲の先行配信がスタートした。またYouTubeではミュージックビデオも公開されている。