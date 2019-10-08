末次由紀原作によるTVアニメ「ちはやふる」より、綿谷新のキャラクターPVが公開された。

10月22日深夜にスタートするアニメ「ちはやふる3」の放送に先がけて公開された同PV。“かるたの天才”と呼ばれる新の挫折から復帰までが収められ、アニメ「ちはやふる」第1～2期での新の活躍を振り返ることのできる内容となっている。なお今後は千早と太一のキャラクターPVも公開される予定だ。さらに「ちはやふる3」が福井放送、福岡放送でオンエア、Hulu、TVer、GYAO!、dアニメストアなどで配信されることも決定した。

アニメ「ちはやふる3」は10月22日より2クール連続にてオンエア。

TVアニメ「ちはやふる3」

放送情報

日本テレビ：2019年10月22日（火）より毎週火曜25:29～25:59（「AnichU」枠）

福岡放送：2019年10月31日（木）より毎週木曜26:10～26:40

福井放送：2019年11月1日（金）より毎週金曜25:30～26:00

配信情報

Hulu：2019年10月22日（火）より毎週火曜24:00～

日テレ無料、TVer、GYAO!、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、dTV、ニコニコ動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、ひかりTV、バンダイチャンネル、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com、HAPPY!動画、Amazonビデオ、ムービーフルPlus：2019年10月23日（水）より毎週水曜12:00～

スタッフ

原作：末次由紀（講談社「BE・LOVE」連載）

監督：浅香守生

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：濱田邦彦

音楽：山下康介

アニメーション制作：マッドハウス

制作著作：アニメ「ちはやふる」プロフェクト2019

キャスト

綾瀬千早：瀬戸麻沙美

真島太一：宮野真守

綿谷新：細谷佳正

西田優征：奈良徹

大江奏：茅野愛衣

駒野勉：代永翼

花野菫：潘めぐみ

筑波秋博：入野自由

若宮詩暢：中道美穂子

周防久志：東地宏樹

猪熊遥：坂本真綾

ほか

(c)末次由紀／講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019