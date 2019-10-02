藤田和日郎原作による「舞台劇『からくりサーカス』～デウス・エクス・マキナ（機械仕掛けの神）編～」の個別ビジュアルが公開された。

このたび到着したのは、深澤大河演じる才賀勝をはじめとしたキャスト21名分。また前作「舞台劇『からくりサーカス』」では白銀を演じた三浦海里が、今作ではグリュポンの声を担当することも発表された。

舞台の終演後には、キャストによるアフタートークイベントを開催。10月18日の回には、原作者の藤田も登壇する。さらに来場者特典として、オリジナル色紙全5種の中から1枚がランダムで配布されることも告知された。

舞台劇「からくりサーカス」～デウス・エクス・マキナ（機械仕掛けの神）編～

日程：2019年10月10日（木）～19日（土）

場所：東京都 新宿FACE

スタッフ

原作：藤田和日郎「からくりサーカス」（小学館 少年サンデーコミックス刊）

脚本・演出：村井雄（KPR／開幕ペナントレース）

主催：舞台劇「からくりサーカス」製作委員会（Office ENDLESS、ツインエンジン、ローソンチケット）

キャスト

才賀勝：深澤大河

加藤鳴海：滝川広大

エレオノール、アンジェリーナ、フランシーヌ、フランシーヌ人形：大西桃香（AKB48）、飯田里穂

阿紫花英良：健人

ジョージ・ラローシュ：横井翔二郎、山崎晶吾、松田周 ※トリプルキャスト

ギイ・クリストフ・レッシュ：越智友己

あるるかん：三枝奈都紀

白金：小坂涼太郎

才賀正二：横尾瑠尉

才賀貞義：大崎捺希

パンタローネ：塚本拓弥

アルレッキーノ：松本寛也

コロンビーヌ：花奈澪

ハーレクイン：田中彪

カピタン・グラツィアーノ：稲垣成弥

ブリゲッラ・カヴィッキオ・ダ・ヴァル・ブレンバーナ：田中尚輝

ディアマンティーナ：鈴木桃子

フェイスレス：村田洋二郎

グリュポン（声の出演）：三浦海里



アンサンブル：うっちー、井上象策、渡邊太喜、柏木佑太、本多翼、金谷春来

アフタートークイベント

日時：2019年10月10日（木）18:30

出演：深澤大河、滝川広大、大西桃香、飯田里穂、小坂涼太郎

日時：2019年10月11日（金）18:30

出演：深澤大河、健人、横井翔二郎、横尾瑠尉、田中尚輝

日時：2019年10月12日（土）13:00

出演：塚本拓弥、松本寛也、花奈澪

日時：2019年10月12日（土）17:30

出演：深澤大河、滝川広大、健人、松田周

日時：2019年10月14日（月・祝）13:00

出演：田中彪、稲垣成弥、田中尚輝、鈴木桃子

日時：2019年10月14日（月・祝）17:30

出演：三浦海里、深澤大河、小坂涼太郎

日時：2019年10月15日（火）18:30

出演：小坂涼太郎、大崎捺希

日時：2019年10月16日（水）13:00

出演：山崎晶吾、大崎捺希、塚本拓弥、松本寛也

日時：2019年10月16日（水）18:30

出演：滝川広大、越智友己、小坂涼太郎、田中彪、稲垣成弥

日時：2019年10月17日（木）13:00

出演：大西桃香、飯田里穂、越智友己、三枝奈都紀、横尾瑠尉、大崎捺希

日時：2019年10月17日（木）18:30

出演：健人、横井翔二郎、田中彪、稲垣成弥、田中尚輝

日時：2019年10月18日（金）18:30

出演：藤田和日郎、深澤大河、滝川広大、大西桃香、飯田里穂

※山崎晶吾の崎は立つ崎が正式表記。

(c)藤田和日郎・小学館／舞台劇「からくりサーカス」製作委員会