2019年11月13日発売予定となっている声優・石原夏織の4thシングル「Face to Face」に収録されるカップリング曲「ポペラ・ホリカ」の試聴動画が公開された。

楽曲はデジタルでポップな曲調で、「楽しいことが大好きな気持を詰め込んだ」曲になっている。

石原夏織の4thシングル「Face to Face」は、2019年11月13日の発売予定で、発売記念イベント「CARRY MEETING-Face to Face-」の開催が決まっているほか、さらに、石原夏織 1st LIVE TOUR「Face to FACE」が2020年に開催される。自身初となるツアーでは大阪、名古屋、東京の全国3カ所を回る。ツアーチケット優先販売申し込み券は4thシングル「Face to Face」に封入されるので、こちらもチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。

●石原夏織 4th Single カップリング曲②「ポペラ・ホリカ」試聴ver.