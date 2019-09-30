サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の追加キャストが明らかになった。

「ケンガンアシュラ」は企業間でさまざまな権利を賭け、雇った闘技者同士を戦わせる“拳願仕合（ケンガンジアイ）”の模様を描く格闘マンガ。アニメは現在12話分がNetflixてにて全世界独占配信されており、10月31日からは続編にあたるPart2として13話から24話の配信が決定している。

このたびの発表では、14名のキャストを一挙に解禁。加納アギト役を大塚明夫、賀露吉成役を斧アツシ、ホナルド役を金澤まい、坂東洋平役を楠見尚己、黒木玄斎役を玄田哲章、網代光臨丸役を小林操、龍王山堅役を五味洸一、鎧塚実光役を佐々木省三、鷹風切己役を竹内良太、根津マサミ役を星野佑典、太宰由紀夫役を増谷康紀、夢野国博役を松本大、鬼王山尊役を三宅健太、蔵地駆吾役を吉田真澄が演じる。

アニメ「ケンガンアシュラ」Part2

Netflixにて2019年10月31日（木）より配信開始

スタッフ

原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）

監督：岸誠二

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：高梨康治（Team-MAX）

アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT

キャスト

十鬼蛇王馬：鈴木達央

山下一夫：チョー

乃木英樹：中田譲治

秋山楓：内山夕実

理人：金子隼人

関林ジュン：稲田徹

若槻武士：加瀬康之

今井コスモ：榎木淳弥

桐生刹那：浪川大輔

初見泉：蓮池龍三 ほか

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館／拳願会