12月25~27日に大阪・インテックス大阪でFM802主催のライブイベント「FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019」が開催される。

FM802の開局30周年を記念して、今年は3日間に拡大して行われる“ロック大忘年会”こと「RADIO CRAZY」。出演アーティスト第1弾として、bonobos、阿部真央、ウルフルズ、OKAMOTO'S、Official髭男dism、KANA-BOON、キュウソネコカミ、クリープハイプ、GOING UNDER GROUND、Saucy Dog、サカナクション、SHISHAMO、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、TALTOオールスターズ(SAKANAMON / 東京カランコロン / マカロニえんぴつ)、東京スカパラダイスオーケストラ、Nothing's Carved In Stone、Hump Back、ビッケブランカ、フジファブリック、フラワーカンパニーズ、フレデリック、マカロニえんぴつ、ヤバイTシャツ屋さん、ユニコーンという豪華25組が発表された。

ラインナップのうちbonobosは「“I’M FISH”~フィッシュマンズトリビュート ホストバンド bonobos」という名義で出演。bonobosがホストバンドとなり、さまざまなボーカリストを迎えてフィッシュマンズの楽曲をカバーする。またTALTOオールスターズのステージではSAKANAMON、東京カランコロン、マカロニえんぴつというロックレーベルTALTO所属の3組が集結しパフォーマンスを行う。

FM802では本日9月26日(木)21:00より放送の「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」以降、番組内でのチケット先行予約申し込みを受け付ける。対象番組の放送スケジュールはFM802オフィシャルサイトで確認を。

土井コマキ(FM802 DJ)コメント

フィッシュマンズ佐藤さんが亡くなって20年経ちました。来年度公開に向けてドキュメンタリー映画も製作中だそうです。そんなフィッシュマンズは、2005年「RISING SUN ROCK FESTIVAL」で眠りから目を覚ました後、色々な方がボーカルで参加しながら、素晴らしいステージを見せてくれています。



そのライブで個性溢れる様々なボーカリストが歌うのを聴くたび、その音楽に新しい力が吹き込まれ、まるで今生まれた音楽かのように、私たちリスナーに寄り添ってくれることに、驚き感動します。この奇跡のような、魔法にかかるような体験を、より広い世代の人たちと分かち合いたいです。



そこで、今回は、あえてトリビュートという形を企画しました。トリビュートとは、演奏する人、歌う人、それぞれの個性も加味されるものです。フィッシュマンズを聴いたことがない人にとって新たなドアが開きますように。フィッシュマンズの名曲たちの新しい表情に出会えますように。FM802の30周年の節目に希望を込めて。



ホストバンドは、大阪出身、フィッシュマンズのライブでボーカリストの経験もある蔡くん率いるbonobosが引き受けてくれました。



また、フィッシュマンズ皆さんに恐る恐る相談をすると、大賛成していただきました。色んなひとに歌ってもらいたいとも。



感謝(驚)

乞うご期待。

FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019

2019年12月25日(水)~12月27日(金)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

“I'M FISH”~フィッシュマンズトリビュート ホストバンド bonobos / 阿部真央 / ウルフルズ / OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / キュウソネコカミ / クリープハイプ / GOING UNDER GROUND / Saucy Dog / サカナクション / SHISHAMO / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / TALTOオールスターズ(SAKANAMON / 東京カランコロン / マカロニえんぴつ) / 東京スカパラダイスオーケストラ / Nothing's Carved In Stone / Hump Back / ビッケブランカ / フジファブリック / フラワーカンパニーズ / フレデリック / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン / and more