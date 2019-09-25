アイドルグループ・22/7（ナナブンノニジュウニ）を題材にしたTVアニメ「22/7」の放送に向けたレギュラー番組が、AbemaTVにて月1回放送されることが決定した。
これは本日AbemaTVにて放送された「22/7 TVアニメ放送決定記念特番」にて明かされたもの。 10月30日からレギュラー放送される「22/7 未来予想図」では、TVアニメの放送に向けて22/7のメンバーが、生放送の中でさまざまなことに挑戦し、声優・アイドルとしてのスキルを磨いてゆく。MCは特番から引き続きハライチの岩井勇気が務める。
22/7は秋元康が総合プロデュースを務める“デジタル声優アイドルプロジェクト”。2020年1月から放送予定のTVアニメでは、監督を阿保孝雄、アニメーション制作をA-1 Picturesが担当し、グループの誕生秘話やそこに至るまでの経緯が、メンバーそれぞれの視点を通して赤裸々に描かれる。
「22/7 未来予想図」第1回生放送
日時：2019年10月30日（水）21:00～22:00
配信チャンネル：AbemaTV Abemaアニメ2チャンネル
出演者：西條和、天城サリー、倉岡水巴、帆風千春、海乃るり、白沢かなえ、宮瀬玲奈、花川芽衣、岩井勇気（MC）
TVアニメ「22/7」
2020年1月放送開始予定
スタッフ
総合プロデューサー：秋元康
キャラクターデザイン原案：カントク、岸田メル、QP:flapper（小原トメ太 さくら小春）、黒星紅白、こやまひろかず（TYPE-MOON）、田中将賀、細居美恵子、堀口悠紀子、深崎暮人、渡辺明夫
キャラクター・ネーム原案：宮島礼吏
キャラクターデザイン：堀口悠紀子
監督：阿保孝雄
シリーズ構成：宮島礼吏、永井千晶
アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：まじろ
総作画監督：田村里美、高田晃
プロップデザイン：山本真夕子
助監督：高橋さつき
美術監督：岡本穂高（KUSANAGI）
色彩設定：中野尚美
CG監督：吉田裕行（白組）
音響監督：藤田亜紀子
制作：A-1 Pictures
キャスト
滝川みう：西條和
藤間桜：天城サリー
河野都：倉岡水巴
佐藤麗華：帆風千春
戸田ジュン：海乃るり
丸山あかね：白沢かなえ
立川絢香：宮瀬玲奈
斎藤ニコル：花川芽衣
※高田晃、高橋さつきの高ははしご高が正式表記。
(c)ANIME 22/7