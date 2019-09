初音ミク GTプロジェクト専用キャラクター「レーシングミク 2018Ver.」が1/7スケールフィギュアとして2019年11月に発売される。価格は13,704円(税抜)。

「レーシングミク 2018Ver.」は、イラストレーター、かんざきひろ氏によるレーシングミクのイラストをボリューム感たっぷりの見応えのある造形で立体化している。。ペロッと出した舌がいたずらっぽいキュートな表情をフィギュアでも完全再現。

また、髪の毛にはクリアパーツを用い毛先に少し透明感を残す繊細な彩色を施しており、健康的に伸びた脚やお腹の造形は必見とのこと。

(C)かんざきひろ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト costume design by kome100