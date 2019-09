2019年10月発売予定「センゴクジョーカー TAKASHI OKAZAKI Ver.」(109,074円/税抜)

劇場用アニメ『ニンジャバットマン』より、「ジョーカー」が1/6スケールとなって2019年10月に発売される。価格は109,074円(税抜)。

「センゴクジョーカー TAKASHI OKAZAKI Ver.」は、『ニンジャバットマン』のキャラクターデザインを担当した岡崎能士氏の描き下ろしアートを元に、全世界限定1,000体で商品化。アンバランスな体勢で剣を構えるポーズは躍動感に溢れる仕上がりで、鎧のテクスチャ造形は実際の鎧を参考にオリジナルで造形している。

また、はためく羽織の裾にも繊細なテクスチャ処理が施され、間近で見ても見ごたえのある表現となっているとのこと。台座となっている屋根は、崩壊して割れている状態を選び、足場の悪い場所でトリッキーに動くジョーカーのイメージを演出しているという。

なお本商品は全世界1,000体限定商品のため、各フィギュアにランダムなシリアルナンバーが刻印されている。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s19)