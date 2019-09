9月18日に発売される映画「HELLO WORLD」オリジナルサウンドトラックの詳細が発表された。

9月20日に全国東宝系の映画館で公開される「HELLO WORLD」は、伊藤智彦が監督するオリジナル劇場アニメ。北村匠海(DISH//)や松坂桃李、浜辺美波らがキャストとして名を連ねている。音楽は「今もっともおもしろいアーティストたちによって、新しい映画音楽のかたちを創造する」というコンセプトのもと、OKAMOTO'Sをハブとして集まったOfficial髭男dism、Nulbarich、OBKR(小袋成彬)、Yaffle、STUTS、BRIAN SHINSEKAIらによるプロジェクト・2027Soundが手がける。

また本日9月4日には、小林武史プロデューサーのもと、OKAMOTO'Sのオカモトショウとオカモトコウキが書き下ろした主題歌「新世界」の先行配信が各種音楽配信サービスでスタートした。なおOKAMOTO'SのYouTubeチャンネルでは、サントラの試聴動画を公開中。

2027Sound「『HELLO WORLD』オリジナル・サウンドトラック」収録曲

01. オープニングテーマ feat. AAAMYYY / オカモトショウ&オカモトコウキ

02. 弱気な直実 / BRAIAN SHINSEKAI

03. 直実の楽しい時間 / オカモトショウ&オカモトコウキ

04. 三本足のカラス / オカモトショウ&オカモトコウキ

05. 謎の男・逃げる直実 / オカモトレイジ

06. クロニクル京都 / オカモトショウ&オカモトコウキ

07. 謎の男の正体 / オカモトショウ&オカモトコウキ

08. マイペースな瑠璃 / BRAIAN SHINSEKAI

09. ナオミの目的 / オカモトショウ&オカモトコウキ

10. 特訓I 不思議な手袋 / STUTS&ハマ・オカモト

11. グッドデザイン / オカモトショウ&オカモトコウキ

12. イエスタデイ(Movie ver.) / Official髭男dism

13. 特訓II 成長 / STUTS&ハマ・オカモト

14. 恋の予感 / オカモトショウ&オカモトコウキ

15. 特訓III 銅から金へ / STUTS&ハマ・オカモト

16. 古本集め / オカモトショウ&オカモトコウキ

17. A Time For Love / BRAIAN SHINSEKAI

18. 図書委員たちと本運び / オカモトショウ&オカモトコウキ

19. 瑠璃のために / オカモトショウ&オカモトコウキ

20. 倒れる直実 / オカモトショウ&オカモトコウキ

21. 直実告白 / Official髭男dism

22. 宇治川花火大会 / オカモトレイジ

23. 直実 vs 狐面 / First Part:OBKR、STUTS&ハマ・オカモト / Second Part:オカモトショウ&オカモトコウキ

24. キス!? / Official髭男dism

25. ナオミの本当の目的 / オカモトショウ&オカモトコウキ

26. ナオミの回想 / オカモトショウ&オカモトコウキ

27. 一縷の望み / STUTS&ハマ・オカモト

28. 瑠璃を取り戻したい / オカモトショウ&オカモトコウキ

29. 狐面 異物の排除 / OBKR

30. 瑠璃を守る / Yaffle

31. 急げ!大階段へ! / Yaffle

32. ナオミ、瑠璃との別れ / オカモトショウ&オカモトコウキ

33. 直実とナオミのバディ / オカモトショウ&オカモトコウキ

34. 九尾狐 / OBKR

35. Lost Game(Movie ver.) / Nulbarich

36. CREATION OF THE WORLD / BRAIAN SHINSEKAI

37. HELLO WORLD / オカモトショウ&オカモトコウキ

38. 新世界 / OKAMOTO'S