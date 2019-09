ヘア業界No.1スタイリストを決める「Beauty Week HAIR OF THE YEAR 4th」が3日、都内で行われ、橋本環奈が「HAIR OF THE YEAR 4th グランプリ」の女性タレント部門に選ばれた。

「HAIR OF THE YEAR 4th グランプリ」のタレント部門に選ばれた橋本環奈

同アワードは、日本全国から勝ち上がってきた35組のヘアスタイルとモデルのペアが、頂上を目指してバトルを繰り広げるヘア業界の甲子園ともいえる大会。そんな同アワードで、今もっとも素敵なヘアスタイルの著名人を選出する「HAIR OF THE YEAR 4th グランプリ」女性タレント部門に橋本環奈が選出され、合わせて美容週間恒例の「Beauty Week AWARD」も同時受賞した。

名前を呼ばれてステージに上がった橋本は、主催者から盾と花束、そして巨大なくしを手渡されて満面の笑み。「本当に今回HAIR OF THE YEARと合わせてBeauty Week AWARDにもご選出していただいて大変光栄に思っています。本当にありがとうございます」と笑顔。多くの若い女性から支持を集めた橋本は、艶々サラサラな黒髪ロング、役によってショートもボブも七変化というイメージを持たれているとMCから明かされた。「ありがたいですね。作品ごとに違う髪型にしたいと思っていて、(漫画原作の)実写映画をやらせていただくことが特に多く、そういう印象を持っていただいてすごくうれしいです」と感謝しきり。

また、ヘアスタイルのこだわりについて「"橋本環奈"でバラエティーやロケで出させてもらう時、イメージを変えたくないんです。前髪パッツンにロングのストレート。どこでもこれにするというこだわりは持っています」とと明かしつつ、「基本的にはこの髪型が多いんですが、めちゃくちゃ伸びるのが早いんです。美容室には月1ぐらい行くんですが、前髪はメイクさんにちょくちょく切ってもらいます。わかめが大好きでたくさん食べるので、わかめ効果かもしれないですね(笑)」と話して笑いを誘った。

さらに、してみたい髪型については「金髪か坊主ですね(笑)。スキンヘッドは人生で一回はしてみたいです。役が来ないと逆にできなそうですが。プライベートで坊主になったら事務所に怒られそうだし(笑)」と大胆発言。また、もうすぐ終わる今年の夏は「バーベキューをすることが目標だったんですが、できませんでした」と残念がるも「夏の北海道に初めて行きました。夏の北海道は涼しいと思ったら意外に暑かったです。普通に家族と行って、時計台の前で写真を撮ったりジンギスカンを食べたりとめちゃくちゃ王道な感じでしたが、楽しかったですね」と家族で訪れた北海道旅行が今年の夏の思い出だという。なお、「HAIR OF THE YEAR 4th グランプリ」の男性タレント部門には劇団EXILEの佐藤寛太が受賞。受賞式は仕事のため欠席した。